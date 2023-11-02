Угольный участок со стартовой ценой 755 млн рублей выставлен на торги в Кузбассе

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу объявил о проведении 19 декабря электронного аукциона на право пользования недрами на участке Прирезка Север Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения в Кузбассе. Стартовая цена торгов за участок установлена в 755,07 млн руб., заявки принимаются с 2 по 29 ноября, проведение торгов назначено на 19 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Запасы участка, по данным аукционной документации, составляют 32,4 млн т угля марок Д и Г. Он расположен в Беловском муниципальном округе Кузбасса, в 3 км к востоку от поселка Грамотеино и в 7 км на северо-запад от деревни Заря и представляет собой продолжение по простиранию лицензионного участка ООО «Шахта «Листвяжная» и «является логическим продолжение выемочных столбов поля этой шахты». Кроме того, Прирезка Север имеет общую границу с участком соседнего ООО «Шахта «Грамотеинская».

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Игорь Лавренков, Кемерово