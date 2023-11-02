Доля обучающихся в ведущих мировых бизнес-школах женщин достигла 50%

Как показывают данные некоммерческой организации Forte Foundation, в пяти ведущих бизнес-школах, включая программы MBA в Оксфордском университете, университетах штата Пенсильвания, Джорджа Вашингтона, Джонса Хопкинса и Пенсильванском университете, доля женщин сейчас составляет не менее 50%. Это результат последних лет, в течение которых бизнес-школы США, Европы и Канады старались набирать на программы MBA больше женщин, чем мужчин, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Партнерами Forte Foundation сейчас являются 58 бизнес-школ. Доля женщин, обучающихся по программам MBA в этих школах сейчас, составляет 42,1%. Десять лет назад эта доля была 33%. Как отмечают в Forte Foundation, в США еще с 80-х годов прошлого века женщины чаще мужчин получали степень бакалавра. Однако ситуация с бизнес-школами складывалась иначе, хотя на юридических и медицинских факультетах и сейчас обучается больше женщин. Первой бизнес-школой в США, которая набрала больше женщин, чем мужчин, стала программа MBA в Университете Южной Калифорнии в 2018 году. В 2021 году Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете первой среди элитных школ тоже добилась такого результата. Самая же высокая доля обучающихся по программам MBA женщин сейчас у Университета Джорджа Вашингтона — 65%.

Алена Миклашевская