Главные новости к утру 2 ноября

Военно-воздушные силы (ВВС) США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.

Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas, заявила глава направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева. По ее словам, пока неясно, под каким брендом будут работать торговые точки.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках текущего военного конфликта с палестинским радикальным движением «Хамас» у Израиля нет права на самооборону. Он связал это с тем, что Израиль является «оккупирующим государством».

В рамках расследования уголовного дела о хищениях средств Минобороны, выделенных на нужды СВО, следствие проверяет контракты на сумму более 1 млрд руб., заключенные между ООО «ИФК "РНГС Капитал"» и военным ведомством. По данным “Ъ”, обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов и гендиректор ООО «ИФК "РНГС Капитал"» Дмитрий Левченко.

Золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились до 2,36 тыс. т, что стало рекордным показателем в современной истории нашей страны. Запасы РФ выросли на 44 т (+2%), что позволило стране занять пятое место по уровню золотого запаса в мире.

Президент США Джо Байден заявил о необходимости объявления гуманитарной паузы и временной приостановке боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас».

Подконтрольная ADG Group компания, строящая на месте 39 советских кинотеатров в Москве торговые центры «Место встречи», перешла структуре госбанка ВТБ. Подробнее.

О предстоящих 2 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».