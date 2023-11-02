Главные анонсы 2 ноября
Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума «Сообщество».
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Госдума соберется на пленарное заседание.
Висаитовский районный суд Грозного рассмотрит дело Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.
Останкинский суд Москвы рассмотрит административный протокол на писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом) за отсутствие плашки иностранного агента в социальных сетях.
Замоскворецкий суд Москвы проведет подготовительное слушание по иску главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иностранным агентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов.
В Узбекистане состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона.
В Казахстане состоится визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Президент США Джо Байден примет президента Чили Габриэля Борича в Белом доме.