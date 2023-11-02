ВВС США уничтожили ракету Minuteman III из-за аномалии во время испытаний

Военно-воздушные силы (ВВС) США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния, говорится в заявлении Командования глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов.

Отмечается, что ракеты в ходе испытательного запуска изменила траекторию своего полета из-за «неизвестной аномалии». Причины случившегося будет выяснять специальная комиссия. Уточняется, что ракета Minuteman III была уничтожена «безопасным способом» (как именно, не уточняется) над Тихим океаном.

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года, это единственная МБР шахтного базирования на вооружении американской армии по состоянию на 2023 год. В прошлый раз ее испытания проводили 6 сентября, тогда они завершились успешно. К середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить ракетами Sentinel. ВВС США просил Конгресс выделить на эти цели $4,4 млрд.

Александр Кислов