«Эффект виден сразу»

В московском центре эстетической косметологии Artleo Clinic совмещают современные аппаратные и инъекционные методики омоложения. Основатель и главный врач клиники кандидат медицинских наук Екатерина Васильева рассказала «Ъ-Стиль» о новинках в области косметологии и наиболее эффективных препаратах для борьбы с возрастными изменениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и главный врач клиники Artleo Clinic кандидат медицинских наук Екатерина Васильева

Фото: Artleo Основатель и главный врач клиники Artleo Clinic кандидат медицинских наук Екатерина Васильева

Фото: Artleo

— Изменилась ли за последний год в России ситуация с доступом к качественным косметическим препаратам?

— В этом отношении абсолютно нечего опасаться: у нас представлено множество достойных внимания препаратов. Все они прошли тестирование, сертификацию, лабораторные исследования и отлично зарекомендовали себя во врачебной практике. Им гарантированно можно доверять. Мы активно применяем их у себя в клинике.

— Помимо хорошо известных филлеров какие средства наиболее эффективны при коррекции контура лица?

— Эластичность, упругость и гладкость кожи обеспечивает прежде всего коллаген — белок, который составляет основу соединительной ткани. Есть косметические препараты, содержащие группу компонентов, способных стимулировать процесс выработки коллагена и препятствовать распаду этого белка,— коллагеностимуляторы. Их все чаще используют во всем мире, например, при коррекции периорбитальной зоны и носослезной борозды. Они хороши тем, что не притягивают к себе воду, а значит, не создают избыточного объема тканей, при этом выполняют все нужные функции: позволяют разгладить даже глубокие мимические морщины, улучшают качество кожи, устраняют ее дряблость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo

— Чем эти препараты отличаются друг от друга?

— Нельзя сказать, что какой-то из них хуже или лучше, различны некоторые их свойства. Есть такие, которые имеют разнородную концентрацию, они успешно заполняют морщины. Коррекция с их применением не вызывает отеков: препарат не добавляет лишней жидкости, что особенно важно в тех зонах, где кожа тонкая. Другие еще и отлично увлажняют зоны век, шеи, лица.

— Среди процедур, применяемых в вашей клинике, значится биоревитализация. Насколько она эффективна?

— Основа биоревитализантов — гиалуроновая кислота, но в составе этих средств есть еще и аминокислоты, и антиоксиданты. Они способствуют удержанию в коже воды, обеспечивают ее увлажненность. Препараты одной группы помогают ослабленной обезвоженной коже вернуть упругость, избавиться от следов акне и розацеа. Другие устраняют возрастные признаки, восстанавливают гидробаланс и здоровый цвет лица, улучшают тургор. Эти средства укрепляют сосуды, устраняют отечность, гиперпигментацию и морщины под глазами, «гусиные лапки», дают заметный и продолжительный омолаживающий эффект. Наши клиенты отзываются о них только положительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo

— Есть ли проверенные российские заменители ботокса?

— Это препараты «Релатокс» и «Миотокс», оба отлично разглаживают морщины. На них легко перешли даже те пациенты, которые раньше с недоверием относились к препаратам отечественного производителя, поскольку привыкли к европейским. Я в своей практике использую в основном «Миотокс», по молекулярному составу идентичный ботулотоксину. Лаборатории, которая его выпускает, я очень доверяю.

— Насколько длительна реабилитация после инъекций?

— В некоторых случаях она вовсе не требуется. Можно сразу наносить макияж и отправляться хоть в театр. Например, после процедуры, которая проводится по моему авторскому методу при помощи канюли (гибкой иглы). Никаких следов на лице не остается. Это индивидуально подобранная комбинация препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которая вводится глубоко в дерму. Эффект виден сразу, и в течение следующих двух недель он усиливается: гиалуроновая кислота увлажняет кожу, повышает ее защитные функции и стимулирует выработку коллагена. Результат сохраняется от полутора до трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo В центре эстетической косметологии Artleo Clinic

Фото: Artleo

— То есть пациенты возвращаются к вам через два-три года?

— Мы подстраиваемся под индивидуальные потребности и особенности каждого пациента, подбираем наиболее подходящие для него методики, средства и схему проведения процедур. Если клиент опасается использовать какой-то препарат, задача профессионального косметолога — найти альтернативу.