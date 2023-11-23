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Жизнь в лагуне

На островных виллах Cora Cora Maldives

Улететь к бирюзовому океану, белоснежному песку, коралловым рифам, пальмам и полному уединению — отличный план для тех, кто предпочел бы отсрочить наступление зимних холодов. Курорт Cora Cora Maldives находится на острове Маамигили, атолл Раа в Индийском океане. От международного аэропорта Мале Велана туда всего 45 минут на гидроплане — и вы словно оказываетесь на другой планете: нет ни городской суеты, ни шума, ни машин, лишь океан вокруг и первозданная природа. Остров совсем небольшой, расположен в 30 м от кораллового рифа — настоящий райский уголок. Сюда приезжают со всего мира для спокойного отдыха, ведь главный девиз Cora Cora Maldives — It's Freedom Time («Это время свободы»).

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Виды отеля Cora Cora Maldives

Виды отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Виды отеля Cora Cora Maldives

Виды отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

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Виды отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Виды отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

На курорте 100 комфортабельных вилл, стоящих на пляже или в лагуне над океаном, куда можно нырять прямо с террасы. На рифе водятся удивительной красоты рыбы, морские звезды, черепахи, актинии и другие обитатели глубин. Можно поплавать с маской и ластами (они выдаются бесплатно на все время отдыха) или заняться более серьезным дайвингом под руководством профессиональных инструкторов.

Обстановка вилл максимально располагает к неспешному, расслабленному времяпрепровождению: удобные кровати king size, высокие потолки, много натурального дерева и раздвижные стеклянные двери во всю стену, благодаря которым полностью стираются границы между внутренним пространством дома и окружающей его природой — можно любоваться океаном, не вставая с кровати. У каждой виллы есть собственная терраса с зонтиками и шезлонгами, а у некоторых даже свой маленький бассейн.

Интерьеры оформлены в современном стиле. В каждом домике присутствуют работы местных художников и мастеров — с них можно начать знакомство с культурой и традициями Мальдив. Кстати, они весьма интересны: когда-то здесь проходила Дорога специй, и в музее на острове хранится немало древних артефактов от доисламского до колониального периода. Организуются экскурсии.

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Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

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Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Интерьеры отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Каждый день на курорте проводятся занятия йогой и лечение тибетскими поющими чашами. А для дальнейшего оздоровления души и тела можно записаться в спа-центр Moksha Spa and Wellbeing Center на процедуры: холистический массаж ток-сен, массаж бамбуковыми палочками и нефритовым камнем, массаж ци-нэйцзан.

Блюдо в ресторане отеля Cora Cora Maldives

Блюдо в ресторане отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

Блюдо в ресторане отеля Cora Cora Maldives

Фото: Cora Cora

И конечно, стоит отдать дань местной кухне. На острове два бара и четыре ресторана: итальянский Acquapazza, азиатский Ginger Moon, японский Teien и локальный Tazaa, меню которого напоминает о древней Дороге специй. Для гостей регулярно проводятся бесплатные мастер-классы, так что есть шанс за время отдыха обучиться кулинарному искусству. А в новогодние праздники на курорте будет работать шеф-повар модного лондонского ресторана Bibi Четан Шарма. Кроме того, на это время обещана развлекательная программа с выступлением известных диджеев и световым шоу Light Mirror Show.

Татьяна Парфенова

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