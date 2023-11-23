Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реальность с дополнением

В отелях Four Seasons Resorts Maldives

Для ценителей пляжного отдыха зимой курорты Four Seasons Resorts Maldives подготовили целый ряд новостей. Начнем с того, что само путешествие станет запоминающимся: на острова гостей доставит десятиместный гидросамолет премиум-класса Flying Boxfish, полет длится 35 минут. До отправления и по прилете можно провести время в лаундж-зоне The Island Cafe в новом терминале международного аэропорта Велана — с панорамным балконом, приятной кухней и баром, зонами для отдыха и даже подзорной трубой для наблюдения за взлетом и посадкой гидросамолетов. А на обратном пути дожидаться здесь выхода на регистрацию международного рейса.

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

По прибытии в Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru гостей ждет еще один сюрприз: курорт полностью обновил гостевые виллы. Построенные в мальдивском стиле с аутентичными соломенными крышами, виллы сочетают в себе традиционный декор и современный стиль. Обеденный павильон с обширной гостиной расположен на открытом воздухе в окружении пышной тропической растительности. Просторные водные виллы поражают видами с террасы с бассейном, выходящими на океан.

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Велнес-концепция курорта AyurMa (что на санскрите означает «Мать жизни») в Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru выходит далеко за рамки спа, где врачи аюрведы, натуропаты и йога-терапевты создают индивидуальные программы для отдыхающих. Сам принцип AyurMa, прославляющий природу как источник благополучия,— часть островной жизни. Событием в ней стало открытие первого на Мальдивах зала дополненной реальности Hologram Room. Надев голографические очки, вы «погружаетесь» в воды атолла Баа, чтобы исследовать подводный мир, не покидая суши.

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Отдых на Мальдивах невозможно себе представить без гастрономических открытий. В этом году ресторан курорта Blu сотрудничает с тосканским шеф-поваром Гаэтано Тровато. Дегустационное меню объединяет блюда и ароматы его сицилийского детства (дикий бранзино, качокавалло из Рагузано и каперсы с острова Пантеллерия) с выращенными на острове пряными травами.

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Другой мальдивский отель сети, Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa, анонсировал сотрудничество с мастером современной индийской кухни, владельцем ресторанов в Нью-Йорке и Бангкоке Хари Наяком, дебютировавшим в ресторане Baraabaru в минувшем октябре. Его влияние будет ощутимо круглый год. Его меню гармонично дополнило существующее, разработанное шеф-поваром Кишаном Сингхом, который известен своей страстью к «натуральному вкусу еды» и вниманием к аутентичным блюдам.

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Среди предложений курорта — проживание в пляжных виллах и виллах на воде, спа-процедуры, дайвинг, обучение в школе серфинга мирового класса. Гости смогут посетить ежегодный чемпионат Surfing Champions Trophy, а также познакомиться с проектом по спасению коралловых рифов и реабилитации черепах в Marine Discovery Centre.

Владимир Гридин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...