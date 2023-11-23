Реальность с дополнением

Для ценителей пляжного отдыха зимой курорты Four Seasons Resorts Maldives подготовили целый ряд новостей. Начнем с того, что само путешествие станет запоминающимся: на острова гостей доставит десятиместный гидросамолет премиум-класса Flying Boxfish, полет длится 35 минут. До отправления и по прилете можно провести время в лаундж-зоне The Island Cafe в новом терминале международного аэропорта Велана — с панорамным балконом, приятной кухней и баром, зонами для отдыха и даже подзорной трубой для наблюдения за взлетом и посадкой гидросамолетов. А на обратном пути дожидаться здесь выхода на регистрацию международного рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

По прибытии в Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru гостей ждет еще один сюрприз: курорт полностью обновил гостевые виллы. Построенные в мальдивском стиле с аутентичными соломенными крышами, виллы сочетают в себе традиционный декор и современный стиль. Обеденный павильон с обширной гостиной расположен на открытом воздухе в окружении пышной тропической растительности. Просторные водные виллы поражают видами с террасы с бассейном, выходящими на океан.

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Фото: Four Seasons Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Велнес-концепция курорта AyurMa (что на санскрите означает «Мать жизни») в Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru выходит далеко за рамки спа, где врачи аюрведы, натуропаты и йога-терапевты создают индивидуальные программы для отдыхающих. Сам принцип AyurMa, прославляющий природу как источник благополучия,— часть островной жизни. Событием в ней стало открытие первого на Мальдивах зала дополненной реальности Hologram Room. Надев голографические очки, вы «погружаетесь» в воды атолла Баа, чтобы исследовать подводный мир, не покидая суши.

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Фото: Four Seasons Курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Фото: Four Seasons

Отдых на Мальдивах невозможно себе представить без гастрономических открытий. В этом году ресторан курорта Blu сотрудничает с тосканским шеф-поваром Гаэтано Тровато. Дегустационное меню объединяет блюда и ароматы его сицилийского детства (дикий бранзино, качокавалло из Рагузано и каперсы с острова Пантеллерия) с выращенными на острове пряными травами.

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Фото: Four Seasons Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Другой мальдивский отель сети, Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa, анонсировал сотрудничество с мастером современной индийской кухни, владельцем ресторанов в Нью-Йорке и Бангкоке Хари Наяком, дебютировавшим в ресторане Baraabaru в минувшем октябре. Его влияние будет ощутимо круглый год. Его меню гармонично дополнило существующее, разработанное шеф-поваром Кишаном Сингхом, который известен своей страстью к «натуральному вкусу еды» и вниманием к аутентичным блюдам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons Курорт Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Фото: Four Seasons

Среди предложений курорта — проживание в пляжных виллах и виллах на воде, спа-процедуры, дайвинг, обучение в школе серфинга мирового класса. Гости смогут посетить ежегодный чемпионат Surfing Champions Trophy, а также познакомиться с проектом по спасению коралловых рифов и реабилитации черепах в Marine Discovery Centre.

Владимир Гридин