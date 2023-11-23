Базовые ценности

Персональный стиль создается выбором ткани, покроя, сочетаний цветов и предметов одежды. Как считают в доме моды Henderson, образцовый мужской гардероб должен на 80% состоять из базовых вещей, сшитых из качественных материалов, которые комфортно носить в любой день, и только на 20% — из трендовых. Важно лишь правильно и нетривиально собирать комплекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson

Henderson старается максимально облегчить клиентам этот процесс: концепция новой коллекции осень-зима 2023 «Свобода сочетать» позволяет с легкостью подбирать изделия разных стилистических направлений — в деловом, повседневном и спортивном стиле — и, комбинируя их, создавать множество актуальных образов. Таким образом, клиент может собирать комплекты для разных случаев на основе классической коллекции Henderson.

Например, два пиджака из одной ткани, но разного покроя в сочетании с брюками или джинсами могут составить несколько комплектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson

Чтобы вещи как можно дольше не теряли вида — для моделей, которые планируется носить не один сезон, это особенно важно,— при их изготовлении применяются современные технологии. Например, Dry Sense и Unique Sense — это способы обработки ткани, которые обеспечивают ей грязеотталкивающие свойства и износостойкость, препятствуя попаданию влаги в волокна.

Тем, кто предпочитает активный образ жизни без отказа от формального стиля, подойдут изделия из тканей Reda Flexo. В ее составе — 99% шерсти и 1% эластана, благодаря которому ткань хорошо тянется и не сковывает движений, что нехарактерно для классических костюмных тканей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson

Путешественникам и тем, кто часто совершает деловые поездки, подойдут и рубашки из ткани Non Iron — немнущегося премиального египетского хлопка, который не требует утюжки. Еще одна ткань, которая тянется во все стороны,— 4 Way Stretch. Хлопок с добавлением эластана не мнется и отлично растягивается, не теряя при этом формы. Любителям трикотажа стоит обратить внимание на изделия из чистой шерсти австралийского мериноса. Это мягкий легкий материал, известный своими превосходными терморегулирующими свойствами.

Изделия проходят тщательную проверку на качество на этапе производства, поэтому дом моды Henderson дает двухлетнюю гарантию на всю продукцию. В арсенале бренда есть не только готовые изделия «с вешалки», но и услуга Su Misura — индивидуальный пошив рубашек, костюмов и пальто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции Henderson

Фото: Henderson

Илья Петрук