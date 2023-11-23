Космос от кутюр

Туристические полеты в космос и мечты о Луне заменяют поездки в Куршевель, и модные дома адаптируются к изменениям в сознании потребителей, которым это нравится. Prada готовит скафандры для астронавтов, Dior исследует звезды и космос, Pierre Cardin возвращается в моду с футуристической коллекцией одежды для будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модный дом Prada и Axiom Space объявили о сотрудничестве в изготовлении скафандров для астронавтов, которые полетят на Луну

Фото: Prada & Axiom Space Модный дом Prada и Axiom Space объявили о сотрудничестве в изготовлении скафандров для астронавтов, которые полетят на Луну

Фото: Prada & Axiom Space

Лунный дизайн

Уточним: итальянский дом Prada действительно подписал «космический» договор с техасским производством Axiom Space, которое NASA выбрало для создания костюмов под шифром AxEMU — в них астронавты высадятся на Луну во время миссии Artemis III в 2025 году. Prada занимается дизайном скафандров. Планируется доставить на Луну женщину и темнокожего астронавта, и на снимках высадки на Луну они будут запечатлены в модных скафандрах.

Artemis III многие сравнивают с программой Apollo 1969 года, а тогда на астронавтах были особенные костюмы — 25 слоев высокотехнологичных защитных тканей: тефлона, нейлона и других. Весили такие костюмы около 35 кг на Земле и чуть меньше 15 кг на Луне и защищали от температурных перепадов от минус 160°C до плюс 110°C. Подробности можно найти в книге Николаса де Моншо «Spacesuit: Fashioning Apollo» («Скафандр: Как Аполло стал модным»), где подробно описаны все детали экипировки, вплоть до сверхтехнологичного белья. И вот такую высокую планку скафандровой моды Prada и Axiom должны не только преодолеть, но и поднять.

От одежды к концепту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Гальяно в скафандре, показ кутюрной коллекции Christian Dior, осень-2006

Фото: Anne Barson / WireImage / Getty Images Джон Гальяно в скафандре, показ кутюрной коллекции Christian Dior, осень-2006

Фото: Anne Barson / WireImage / Getty Images

Prada не единственный люксовый дом моды, который разрабатывает тему космоса. Если не брать в расчет 1960-е, когда космос был ключевой темой дизайнеров Пако Рабанна, Андре Куррежа и Пьера Кардена, а также коллекции Alexander McQueen 1999 года, Dior 2006 года и Balenciaga 2007-го, времен Николя Жескьера, то самый массовый рывок дизайнеров к звездам состоялся в 2017 году, и внимание к этой теме с тех пор сохраняется. Многие помнят показ Chanel того года в декорациях, изображающих космический корабль, и рекламные съемки, сделанные будто бы на Луне. В том же 2017 году Gucci отметилась рекламной кампанией с пришельцами, а Coach выпустила коллекцию сумок с логотипом NASA. Трудно сказать, чем был вызван такой интерес к теме космоса — 18 успешными запусками Space X, 40-летием программы «Вояджер» или выходом документального фильма «Год в космосе» об астронавте Скотте Келли, но интерес к космосу до сих пор не угасает. Позже с американским аэрокосмическим агентством сотрудничали и Heron Preston, и Balenciaga, и Nike, и другие форварды мира моды и хайпа. В 2019 году сотрудники крупнейшего аналитического агентства WGSN предсказали рост интереса к теме космоса и будущего в моде — и действительно, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022 году тема космоса появлялась в коллекциях Louis Vuitton, Marine Serre, Givenchy и других. Скорее всего, от одежды бренды перейдут к созданию концептуальных показов и концепт-одежды, то есть той, которую покажут, но не выпустят в продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показ мужской коллекции Dior в Гизе, осень-2023

Фото: Courtesy of Dior Показ мужской коллекции Dior в Гизе, осень-2023

Фото: Courtesy of Dior

Это мы уже наблюдаем. В текущем сезоне в космос вновь отправился десант, пусть и не столь многочисленный, как в 2017-м. Ким Джонс, креативный директор Dior в коллекции Pre-Fall 2023 буквально исследовал звезды и планеты. Показ проходил в египетском некрополе Гиза на фоне пирамид — но в одежде намека на Египет не наблюдалось, зато наблюдалось множество аллюзий на научно-фантастический роман «Дюна». И снова космос попал в модную историю: в качестве принтов на одежде Джонс использовал снимки с телескопов. «Я объединил две темы. Древние египтяне изучали астрономию, а господин Диор был увлечен звездами и астрологией»,— объяснил Ким Джонс, позже напомнив, что в коллекции 1947 года было платье под названием Cairo. Джонс признался, что космос будоражит его воображение как нечто неизведанное и таинственное.

Футуризм — кутюр и бизнес

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Показ Pierre Cardin, Париж, 1967 Фото: Claude James / Ina / Ina / AFP Космическое платье, Pierre Cardin, 2022 Фото: Marc Piasecki / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Показ Pierre Cardin, Париж, 1967 Фото: Claude James / Ina / Ina / AFP Космическое платье, Pierre Cardin, 2022 Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Дизайнер Пьер Карден в 1960-е стал невероятно популярен благодаря своим «космическим» футуристическим платьям. И вот, спустя почти 60 лет, дом Pierre Cardin вновь обращается к этой теме. Внучатый племянник Кардена, дизайнер интерьеров Родриго Базиликати-Карден, на весенней неделе моды в Париже показал коллекцию из 70 образов, ткани для которых взяли из архивов и старых запасов дома. В том числе космическое платье из термического покрывала, которое использовалось на американском грузовом космическом корабле Cygnus, доставлявшем грузы на МКС. «Обожаю делать одежду для будущего, которое еще не наступило»,— часто говорил Пьер Карден. Похоже, Родриго унаследовал не только состояние своего родственника, но и любовь к футуристическим разработкам. Базиликати-Карден считает, что модные дома должны участвовать в исследованиях космоса, чтобы что-то внедрить в жизнь земную и, может быть, помочь предотвратить грядущие катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень-2019 Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень-2019 Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Iris van Herpen, кутюрная коллекция, осень—зима 2023/24 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Исследовать наметившуюся тенденцию без оглядки на другие новости в индустрии art de vivre не получится. Важно посмотреть на космические новости со всех сторон. Так, говоря о футуризме, нельзя не вспомнить кутюрный показ сезона осень-зима 2023/24 Iris van Herpen под названием «Архитектоника» — еще одно дизайнерское исследование на тему будущего, точнее, городов будущего и одежды их обитателей. Дизайнер в том числе вдохновлялась первым в мире плавучим городом, который строится в Южной Корее. Проект Oceanix Busan направлен на решение проблемы нехватки территорий и представляет собой три острова, соединенных мостами. И их будущим жителям вполне могут приглянуться 3D-платья Iris van Herpen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект отеля Moon World Resorts в Дубае Фото: Courtesy of Moon Resorts Inc. Проект Oceanix Busan — плавучий город у берегов города Пусан, Южная Корея Фото: Oceanix / BIG-Bjarke Ingels Group Следующая фотография 1 / 2 Проект отеля Moon World Resorts в Дубае Фото: Courtesy of Moon Resorts Inc. Проект Oceanix Busan — плавучий город у берегов города Пусан, Южная Корея Фото: Oceanix / BIG-Bjarke Ingels Group

Еще один концепт будущего — отель Moon World Resorts в Дубае, куда, по мнению его создателя Майкла Хендерсона, будут съезжаться люди со всего мира, чтобы получить возможность побывать на Луне без необходимости проходить спецподготовку и лететь в космос. На дизайнерских чертежах и рендерах, которые публикуются в инстаграме будущего отеля, можно разглядеть и исполинский лаундж (самый большой в мире, по заверению девелоперов), и ночной клуб в виде летающей тарелки, и сам комплекс отеля в виде огромного макета Луны на фоне дубайской «Пальмы». «Пожалуйста, не забудьте сделать теннисные корты»,— пишут в комментариях те, кто пока не может повторить суборбитальное путешествие Ричарда Бренсона и Джеффа Безоса и надеется на скорое открытие Лунного отеля. В связи с новостью о строительстве Moon World Resorts у потребителей, очарованных эстетикой sci-fi, возникает резонный вопрос: что надеть на Луну? Вот где платья Pierre Cardin будут кстати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кожаная сумка Rogue, коллекция Coach Space

Фото: Coach Кожаная сумка Rogue, коллекция Coach Space

Фото: Coach

В конце концов, в желании модных брендов шить одежду для улетающих в космос, жителей городов будущего на земле, в воде или в стратосфере нет ничего необычного. Вещи для путешественников составляют существенную часть бизнеса модных домов. И если сегодня в круизных коллекциях мы видим полотенца для пляжа, ракетки для паддла, лыжи, шлемы или купальники, то почему бы не расширить линейку и не начать выпускать космические скафандры и настоящие луноходы? Люди, способные оплатить туристический полет, и модный скафандр смогут себе позволить.

Натела Поцхверия