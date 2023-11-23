Рецепт долголетия
Оздоровительные программы «Первой Линии»
Инновационная превентивная медицина — специализация курорта «Первая Линия. Health Care Resort», расположенного на берегу Финского залива в заповедной зоне «Комаровский берег» в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга. Это 4,5 гектара хвойного леса с уникальным микроклиматом. Уже просто прогуливаясь по нему, можно укрепить иммунитет и восстановить силы. Комфорт проживания сочетается здесь с применением современных достижений медицины.
На территории курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Фото: пресс-служба курорта
В этом году курорт запустил программу обновления организма на внутриклеточном уровне «Активация метаболизма». Она работает на основе метода «закаливания» митохондрий — внутриклеточных «электростанций» организма, отвечающих за энергоснабжение клеток и активное долголетие. Тренировка митохондрий позволяет повысить их количество в организме, а следовательно, увеличить их общую энергетическую производительность, став долгосрочным рецептом активной молодости, здоровья и красоты.
Программа включает разные способы воздействия на клетки, среди которых курс экспрессии генов, интервально-гипоксическая тренировка клеток на специальном аппарате, атомарное водородное омоложение, криотерапия, спортивный массаж и магниево-солевые обертывания. Сюда добавляются занятия йогой, выработка правильной осанки, скандинавская ходьба, дыхательная практика по методике Стрельниковой, диетическое меню «Очищение».
Вид на Финский залив в окрестностях курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Фото: пресс-служба курорта
«Активация метаболизма» рассчитана на 5–10 дней. За этот период у проходящих процедуры улучшается работа организма, появляются силы, повышается работоспособность, активизируются психологические и физические резервы, снижается уровень стресса и запускаются механизмы снижения веса — все для активного и благополучного долголетия.
К услугам гостей — современные дизайнерские номера разной категории, из окон которых открываются виды на хвойный лес и Финский залив. В каждом номере оборудовано помещение, где проводится часть процедур, например, массажи. Также на территории курорта расположены бальнеологический спа-комплекс, экоаптека, ресторан авторской кухни и детокс-бар, косметологическое отделение, в котором применяются ключевые аппаратные методики, «Лаборатория красоты» и фитнес-студия с оборудованием Technogym х Dior.