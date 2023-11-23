Рецепт долголетия

Инновационная превентивная медицина — специализация курорта «Первая Линия. Health Care Resort», расположенного на берегу Финского залива в заповедной зоне «Комаровский берег» в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга. Это 4,5 гектара хвойного леса с уникальным микроклиматом. Уже просто прогуливаясь по нему, можно укрепить иммунитет и восстановить силы. Комфорт проживания сочетается здесь с применением современных достижений медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории курорта «Первая Линия. Health Care Resort»

Фото: пресс-служба курорта На территории курорта «Первая Линия. Health Care Resort»

Фото: пресс-служба курорта

В этом году курорт запустил программу обновления организма на внутриклеточном уровне «Активация метаболизма». Она работает на основе метода «закаливания» митохондрий — внутриклеточных «электростанций» организма, отвечающих за энергоснабжение клеток и активное долголетие. Тренировка митохондрий позволяет повысить их количество в организме, а следовательно, увеличить их общую энергетическую производительность, став долгосрочным рецептом активной молодости, здоровья и красоты.

Программа включает разные способы воздействия на клетки, среди которых курс экспрессии генов, интервально-гипоксическая тренировка клеток на специальном аппарате, атомарное водородное омоложение, криотерапия, спортивный массаж и магниево-солевые обертывания. Сюда добавляются занятия йогой, выработка правильной осанки, скандинавская ходьба, дыхательная практика по методике Стрельниковой, диетическое меню «Очищение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Финский залив в окрестностях курорта «Первая Линия. Health Care Resort»

Фото: пресс-служба курорта Вид на Финский залив в окрестностях курорта «Первая Линия. Health Care Resort»

Фото: пресс-служба курорта

«Активация метаболизма» рассчитана на 5–10 дней. За этот период у проходящих процедуры улучшается работа организма, появляются силы, повышается работоспособность, активизируются психологические и физические резервы, снижается уровень стресса и запускаются механизмы снижения веса — все для активного и благополучного долголетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гостям курорта «Первая Линия. Health Care Resort» доступны современные дизайнерские номера Фото: пресс-служба курорта Гостям курорта «Первая Линия. Health Care Resort» доступны современные дизайнерские номера Фото: пресс-служба курорта Фитнесс-студия курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба курорта Следующая фотография 1 / 3 Гостям курорта «Первая Линия. Health Care Resort» доступны современные дизайнерские номера Фото: пресс-служба курорта Гостям курорта «Первая Линия. Health Care Resort» доступны современные дизайнерские номера Фото: пресс-служба курорта Фитнесс-студия курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба курорта

К услугам гостей — современные дизайнерские номера разной категории, из окон которых открываются виды на хвойный лес и Финский залив. В каждом номере оборудовано помещение, где проводится часть процедур, например, массажи. Также на территории курорта расположены бальнеологический спа-комплекс, экоаптека, ресторан авторской кухни и детокс-бар, косметологическое отделение, в котором применяются ключевые аппаратные методики, «Лаборатория красоты» и фитнес-студия с оборудованием Technogym х Dior.

Антонина Плахина