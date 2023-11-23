«Мой подход — убирать лишнее»

В Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве открылась выставка «Записки ювелира. Бриллиантовая история», на которой можно увидеть украшения и драгоценные предметы личного обихода российских императриц из собрания ГИМ, Алмазного фонда и Эрмитажа. Представлена на выставке и новая коллекция высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» масштабного культурно-образовательного проекта Posié алмазодобывающей компании АЛРОСА. Название проекта созвучно имени придворного ювелира трех российских императриц XVIII века Иеремии Позье (в этом случае оно выступает как собирательный образ, потому и написание названия проекта другое). В составе экспозиции впервые демонстрируются восемь украшений по мотивам русских сказок. «Ъ Стиль» расспросил их автора, ювелира Михаила Барышникова, о коллекции и о его подходе к дизайну украшений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ювелир Михаил Барышников

Фото: Предоставлено пресс-службой Posie Ювелир Михаил Барышников

Фото: Предоставлено пресс-службой Posie

— С чего началось ваше сотрудничество с АЛРОСА? Был конкурс, или к вам сразу обратились с предложением?

— До меня АЛРОСА разговаривала с разными дизайнерами, но по каким-то причинам их пути не сошлись. Нужен был новый язык, что-то не похожее на уже миллион раз созданное и без многокаратного шика. Среди наших ювелиров технически сделать украшение высокого ювелирного искусства могут многие, а концептуально проработать коллекцию почему-то мало кто решается. Мне кажется, поэтому выбрали в результате меня.

— Каковы сходство и различие между украшениями Posié и вашей собственной марки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Браслет «Стрела царевны», титан, бриллиант огранки «стрела», 4,03 карата

Фото: Posie Браслет «Стрела царевны», титан, бриллиант огранки «стрела», 4,03 карата

Фото: Posie

— В дизайне я всегда руководствуюсь не украшательством, мой подход не нанизывать, а убирать. Я считаю, что украшение не должно быть избыточно. Минимализм, который присущ моей марке, был привнесен и в Posié при работе над коллекцией. В моем представлении высокое ювелирное искусство выглядит именно так.

— Это сходство. А различие?

— Во-первых, я очень редко работаю с бриллиантами. Во-вторых, дизайн в Posié гораздо более мощный. В моей марке дизайн сведен к абсолютному минимуму, фактически к системе крепления драгоценных камней к телу. В Posié много того, что обычно я полностью игнорирую: технологий, поиска формы, эргономики.

— Были ли рекомендации от Posié использовать конкретные камни, или вам предоставили полную свободу?

— К тому моменту как меня пригласили к сотрудничеству, концепция проекта как технологически нового прочтения исторического ювелирного наследия была уже готова. Я лишь добавил ее дизайнерское воплощение. Просьба была только одна: в духе нашего времени интерпретировать историческое ювелирное наследие и применить новые технологии. Я обрисовал концепцию, объяснил, почему так, а не иначе, и мы стартовали. Мне хотелось создать эмоциональную историю, поэтому я предложил сделать коллекцию на основе сказок. Я мог использовать самые крупные драгоценные камни из собрания АЛРОСА, но победил себя в борьбе с этим искушением. Когда в руках все возможности АЛРОСА, довольно трудно отказать себе в бриллианте под 100 карат. Например, в кольце «Яблочко на тарелочке» мы задействовали демантоид, а не бриллиант или изумруд, из-за его редкого яблочно-зеленого оттенка. А самый крупный бриллиант коллекции весит 6,11 карата и огранкой «маркиз» напоминает третий глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо с подвижным элементом «Яблочко на тарелочке», золото, демантоид, 7,77 карата, бриллианты Фото: Posie Кольцо с подвижным элементом «Яблочко на тарелочке», золото, демантоид, 7,77 карата, бриллианты Фото: Posie Сборка кольца «Яблочко на тарелочке». На скрытой внутри золотой тарелке — хохломские узоры Фото: Posie Следующая фотография 1 / 3 Кольцо с подвижным элементом «Яблочко на тарелочке», золото, демантоид, 7,77 карата, бриллианты Фото: Posie Кольцо с подвижным элементом «Яблочко на тарелочке», золото, демантоид, 7,77 карата, бриллианты Фото: Posie Сборка кольца «Яблочко на тарелочке». На скрытой внутри золотой тарелке — хохломские узоры Фото: Posie

— Как появилась идея поместить в кольцо воду из озера Байкал?

— В индуизме и буддизме есть традиция носить на теле кавачу — металлическую капсулу, в которую помещают листок бумаги с молитвенным текстом. Евреи вешают на дверь дома мезузу, прямоугольную коробочку с молитвенным текстом. Считается, что они служат оберегом. Вот от этой идеи я и отталкивался. Байкал — одна из главных ценностей России, так почему бы не запаять его реликтовую воду в золотую капсулу?

— Сколько времени вы работали над коллекцией?

— Первые эскизы мы утвердили больше двух лет назад и примерно два года назад начали работу. Мы должны уложиться в определенные сроки, поэтому сейчас показали только восемь украшений, треть коллекции. Будет еще несколько серий.

— Остальные украшения тоже по мотивам сказок?

— Да, вся коллекция посвящена волшебным предметам из сказок. Тема благодатная, но есть риск уйти в лубок. Мы этого избежали благодаря минимализму. У нас нет прямых ассоциаций, по украшению трудно определить, что оно посвящено сказке. Даже в тиаре от традиционного кокошника остался лишь профиль. Материал, светопоглощающая краска, которой она покрыта, очень далеки от привычного представления о «русском стиле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо «Живая вода», белое золото, бриллианты огранки «груша», 1,58 карата, и «кушон», 5,02 карата. В золотой капсуле — вода из озера Байкал Фото: Posie Колье «Аленький цветочек», родированное золото, желтый бриллиант, 6,06 карата, рубины, закрепленные шипом вверх Фото: Posie Следующая фотография 1 / 2 Кольцо «Живая вода», белое золото, бриллианты огранки «груша», 1,58 карата, и «кушон», 5,02 карата. В золотой капсуле — вода из озера Байкал Фото: Posie Колье «Аленький цветочек», родированное золото, желтый бриллиант, 6,06 карата, рубины, закрепленные шипом вверх Фото: Posie

— Сколько было эскизов, и как проходил отбор?

— Такого, что я накидал 150 тысяч вариантов и мы из них что-то выбирали, не было. Было сразу понятно, как все будет выглядеть. Например, как появилась идея чокера «Золотое яичко»? Я просто сказал: мы разбиваем яйцо и из скорлупок собираем колье.

— Вы сами рисовали эскизы?

— У меня два высших художественных образования, и моя специализация — графический и промышленный дизайн. Так что да, сам.

— А как вы нашли художника для иллюстраций к коллекции?

— Однажды я увидел в аккаунте знакомого фотографа Игоря Клепнева интересные рисунки и спросил, кто автор. Оказалось, что это его отец, который 60 лет работал врачом и вот сейчас решил стать художником, начал рисовать. Я слышал, что он будет иллюстрировать полностью собрание сочинений Виктора Пелевина. Так мы нашли совершенно гениального человека с очень своеобразным графическим языком. Мне кажется, это большое достижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо «Маковая росинка», титан, бриллианты огранки «роса». Благодаря мелкофасетчатой огранке бриллиантовая поверхность кажется гладкой, как кабошон Фото: Posie Иллюстрация «Маковая росинка», художник Алексей Клепнев Фото: Алексей Клепнев Следующая фотография 1 / 2 Кольцо «Маковая росинка», титан, бриллианты огранки «роса». Благодаря мелкофасетчатой огранке бриллиантовая поверхность кажется гладкой, как кабошон Фото: Posie Иллюстрация «Маковая росинка», художник Алексей Клепнев Фото: Алексей Клепнев

— Насколько вы были вовлечены в процесс производства?

— Полностью, насколько возможно. Работа над проектом началась в конце пандемии, в ней было много не самых очевидных стадий: утверждение концепций, выбор камней, изучение архивов. Как вплести язык Иеремии Позье во что-то современное и не скатиться в розочки и бриллиантовые обсыпки? Мы потратили много сил и времени на то, чтобы сделать украшения визуально простыми и при этом технически сложными.

— Что в коллекции Posié есть от наследия Иеремии Позье?

— «Капля росы» в кольце «Маковая росинка» лежит на травинке, потому что у Позье было много букетов. Но чтобы не цитировать напрямую, мы взяли лишь саму идею флористического мотива и полностью ее трансформировали. Иеремия Позье был знаменитейшим огранщиком, и в его честь мы разработали совершенно новую огранку, которая раньше считалась невозможной. Мы долго думали, как эту задачу решить, и придумали мелкофасетчатую огранку, благодаря которой поверхность бриллианта визуально воспринимается как гладкая. Таких тонких, неочевидных нюансов в коллекции много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тиара «Шапка-невидимка», титан, бриллиант огранки «маркиз», 6,11 карата. Титан покрыт высокотехнологичной краской, которая поглощает свет Фото: Posie Тиара «Шапка-невидимка», титан, бриллиант огранки «маркиз», 6,11 карата. Титан покрыт высокотехнологичной краской, которая поглощает свет Фото: Posie Следующая фотография 1 / 2 Тиара «Шапка-невидимка», титан, бриллиант огранки «маркиз», 6,11 карата. Титан покрыт высокотехнологичной краской, которая поглощает свет Фото: Posie Тиара «Шапка-невидимка», титан, бриллиант огранки «маркиз», 6,11 карата. Титан покрыт высокотехнологичной краской, которая поглощает свет Фото: Posie

— Как вы себя ощущаете теперь, после того как поработали с крупнейшей российской ювелирной компанией и вашу коллекцию показывают в Историческом музее?

— Моя почти столетняя бабушка сказала, что она мной гордится, вот это и правда было для меня важно. Но в данном случае за мной стоит гигант, и это реверанс скорее в его сторону, а не в мою.

— Как вы считаете, поспособствует ли эта работа развитию вашей карьеры?

— Не знаю, сейчас я просто радуюсь тому, что мы сделали классный проект. Я хорошо понимаю, что многим мои идеи кажутся непонятными, слишком смелыми. Мой подход устраивает не всех. Но мне повезло работать с потрясающей командой, которая хочет сделать что-то по-настоящему большое и живое. И мы будем продолжать, ведь проект большой.

Беседовала Екатерина Зиборова