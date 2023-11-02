К благоустройству отнеслись набережно

В суд направлено уголовное дело главы городского округа Чкаловск Александра Кудряшова, обвиненного в превышении полномочий при благоустройстве набережной по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Подрядчик ООО «Квелти» сорвал сроки, а городское руководство подписало акты приемки невыполненных работ. Алексей Кудряшов не признает вину и полагает, что в случившемся виноват подрядчик, который не выполнил работы на 24,3 млн руб. Директора ООО Севака Кеосяна обвинили в мошенничестве, а бывшего заместителя главы Чкаловска Сергея Герасименко уже осудили на год принудительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы городского округа Чкаловск Александра Кудряшова. Ему инкриминировали превышение главой МСУ должностных полномочий при благоустройстве набережной и городской пристани, сообщили в региональном следственном управлении СК. Как следует из судебной картотеки, дело поступило в Чкаловский райсуд 30 октября. По данным обвинения, в декабре 2021 года чиновник подписал акты приема работ, заведомо зная, что часть благоустройства подрядчик не выполнил. Тем самым Чкаловску был причинен ущерб на 6 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году проект благоустройства городской пристани Чкаловска с прилегающей территорией стал победителем конкурса Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения». Номинация позволила городу получить 50 млн руб. грантовой поддержки. Проект проводился в рамках программы по формированию комфортной городской среды и предполагал строительство на пристани многофункционального павильона со смотровой площадкой и амфитеатром. Вокруг набережной должны были появиться спортивные тренажеры, баскетбольная площадка и площадка для катания на велосипедах и роликовых коньках. Кроме того, работы предполагали установку навесов на деревянных мостках с видом на Горьковское море.

На набережной планировалось построить зоны отдыха для туристических групп, прибывающих в Чкаловск на теплоходах, организовать площадки для торговли и проведения общегородских мероприятий.

В 2021 году администрация городского округа заключила контракт на благоустройство пристани с ООО «Квелти». За свои услуги компания попросила 91,9 млн руб., однако подрядчик сорвал сроки работ и не выполнил их на 24,3 млн руб. Тем не менее руководитель ООО Севак Кеосян передал недостоверные акты на подпись в городскую администрацию, и финансирование части невыполненных работ одобрил сначала заместитель главы Чкаловска Сергей Герасименко, а затем и Александр Кудряшов. Оба муниципальных чиновника стали фигурантами уголовных дел о превышении полномочий, а Севака Кеосяна обвинили в мошенничестве с хищением бюджетных средств.

Сергей Герасименко в апреле был осужден на год исправительных работ с удержанием 10% заработка, ему также в течение двух лет запретили занимать муниципальные должности. Наказание было мягким отчасти потому, что заместитель сразу признал вину и попросил осудить себя в особом порядке, без исследования доказательств.

Глава Чкаловска Александр Кудряшов, в отличие от бывшего заместителя, сообщил, что он вину в недоделках не признает.

«Я делал все, чтобы в Чкаловске появилась прекрасная благоустроенная набережная, и то, что делают практически все главы городских округов, давая возможность подрядчикам пополнить оборотные средства. Поэтому категорически не признаю вину в злоупотреблении полномочиями», — сообщил он в разговоре с «Ъ-Приволжье». Вопрос о качестве благоустройства и контроле над объемом работ чиновник переадресовал подрядчику и воздержался от дальнейших комментариев. По данным местных депутатов, на днях обвиняемый глава ушел в отпуск, дата начала судебного процесса еще не назначена.

Завершать благоустройство набережной Чкаловска пришлось другому нижегородскому подрядчику — «Нижегородспецгидрострой». Работы велись согласно концепции Института развития городской среды (ИРГСНО) Нижегородской области, который осуществлял авторский надзор за проектом. Обновленную набережную открыли в июне 2023 года, однако в августе из-за сильных дождей часть новой набережной размыло, что вызвало у жителей вопросы к качеству благоустройства.

В ИРГСНО тогда сообщили, что берегоукрепление набережной не входило в проект, а промоины в дамбе пришлось ликвидировать за счет местной администрации.

Владимир Зубарев