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Коммерсантъ FM
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Отец директора ФБК Ивана Жданова вышел из колонии

Отец директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Ивана Жданова (признан иноагентом) Юрий Жданов вышел из колонии. С февраля 2022 года он отбывал срок по уголовному делу о превышении полномочий.

Юрий Жданов

Юрий Жданов

Фото: соцсети Ивана Жданова

Юрий Жданов

Фото: соцсети Ивана Жданова

«Уже несколько дней я имею дерзость называть себя свободным человеком. Свободным весьма условно. Предстоит еще три года "намордника" — административного надзора»,— написал он в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Юрия Жданова задержали в марте 2021 года в Ростове-на-Дону. Суд обвинил его в превышении полномочий во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе: он рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила жилье по субсидии от государства. Ущерб оценили в 2,5 млн руб.

В декабре 2021 года суд приговорил Юрия Жданова к трем годам условного лишения свободы. Через десять дней после вынесения приговора его снова задержали и отправили в СИЗО по обвинению в нарушении подписки о невыезде. В феврале 2022 года господину Жданову заменили условный срок на реальный — наказание он отбывал в ИК-14 в Архангельской области.

Адвокаты Юрия Жданова заявляли, что причиной уголовного дела стала деятельность сына — Ивана Жданова, соратника Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и директора ФБК. Сам Иван Жданов также является фигурантом нескольких уголовных дел.

Петр Бузлаев

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