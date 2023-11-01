Yle: в Финляндии конфискованы товарные знаки Сбера, «Калашникова» и RT

Управление по взысканию долгов Финляндии сообщило о конфискации зарегистрированных в стране товарных знаков и логотипов компаний АНО «ТВ-Новости» (учредитель Russia Today), Сбер и «Калашников», сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Конфискация произведена в рамках применения к указанным компаниям экономических санкций Евросоюза. Конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии, сообщает Yle.

В RT заявили «РИА Новости», что не получали никаких официальных уведомлений. «По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это»,— заявила агентству пресс-служба телеканала.

Эрдни Кагалтынов