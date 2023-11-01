Власти Новороссийска заключили соглашение с инвестором из Ирана по КРТ

Администрация Новороссийска заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) с инвестором из Ирана. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко на форуме Mallpic 2.0 в Сочи, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Заливухин Фото: Илья Заливухин

«Под проект предусмотрено 14,5 га, это старый фонд. Сейчас проект находится в стадии обсуждения»,— отметил господин Кравченко.

Название компании-инвестора не уточняется, как и объем инвестиций в проект. Вместе с тем, по данным мэра Новороссийска, на территории, предназначенной под КРТ, планируется преимущественно строительство коммерческой недвижимости, в том числе апартаментов и гостиниц. Расселению подлежит около 70% жилых многоквартирных домов.

О проекте реновации старого жилья в рамках КРТ стало известно в ноябре прошлого года. Речь шла об участке вдоль набережной им. Адмирала Серебрякова. Сообщалось, что реновация может затронуть почти сотню домов малой и средней этажности, построенных в середине прошлого века. По данным Минстроя, более 60 из этих домов были признаны подлежащими сносу по ранее действующей муниципальной адресной программе. В рамках мастер-плана было рассмотрено три варианта КРТ с разной себестоимостью.

Подробнее — в материале «Новороссийск готовят к реновации»

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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