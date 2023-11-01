Кубанская компания наладит производство беспилотников в Узбекистане

Генеральный директор ООО «Летай и Смотри Агро» Василий Птицын и руководитель Дирекции свободной экономической зоны Навои в Узбекистане Хабиб Абдуллаев подписали Меморандум о реализации инвестиционной программы «Создание собственного производства беспилотных авиационных систем в Республике Узбекистан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Планируется, что при участии российских специалистов в Навои будут разрабатываться и производиться беспилотники для нужд сельского хозяйства, а также экспортироваться на внешние рынки (в том числе в Россию). Суммарная стоимость программы в пятилетней перспективе составит $80 млн.

Проект подразумевает подготовку квалифицированных кадров в Узбекистане, создание соответствующего предприятия в Свободной экономической зоне «Навои» и систему управления производственными предприятиями республики, задействованными в рамках программы.

«Привлечение экспертов из России, а также содействие и производственный потенциал узбекской стороны дадут импульс для производства и применения беспилотных летательных аппаратов с последующим экспортом»,— сообщили в компании «Летай и Смотри Агро», которая рассматривает Узбекистан как трамплин для выхода на инвестиционные рынки Ближнего Востока.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Летай и Смотри Агро» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Основной профиль компании — предоставление услуг в области растениеводства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Василий Птицын. По итогам 2022 года выручка компании составила 9,35 млн руб., убыток — 3,4 млн руб.

Василий Хитрых

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