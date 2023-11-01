В Татарстане арестован бывший священник по обвинению в убийстве супруги

Татарстанская митрополия РПЦ сообщила, что запрещенный в служении иерей Михаил Зубарев «совершил страшное злодеяние — убийство своей супруги» Виктории. Трагическое происшествие произошло 31 октября в Нижнекамском районе республики. По сведениям митрополии, сейчас Михаил Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие.

Как уточнило издание «Бизнес Online», ссылаясь на свои источники, Зубарев зарезал свою жену и расчленил тело, голову супруги он спрятал в холодильнике. Останки тела обнаружил сын священника, который обратился в полицию.

В Татарстанской митрополии подчеркнули, что с 17 октября иерей Казанского храма Нижнекамска находился под запретом в служении. Решение было принято Чистопольской епархией после жалоб «на недостойное поведение отца Михаила». «При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье»,— заявили в митрополии.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил «искренние соболезнования родственникам матушки Виктории» и «молится об упокоении ее души и о здравии осиротевших детей», добавили в митрополии.

Кирилл Антонов, Казань