«УГМК-Телеком» представила новую технологию диспетчеризации для горняков

Компания «УГМК-Телеком» в рамках промышленной выставки «Рудник. Урал», которая проходила с 25 по 27 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», презентовала инновационную технологию «Горный диспетчер». Об успешном применении подхода рассказывали представители компании в ходе деловой программы и на стенде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Телеком Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Телеком

По словам заместителя гендиректора по системной интеграции «УГМК-Телеком» Антона Кондратьева, сейчас в отрасли наблюдается переход от зонального позиционирования рабочих и транспорта (СПГТ) на рудниках к комплексной диспетчеризации. «"Горный диспетчер" — это следующий этап в развитии СПГТ, который включает в себя диспетчеризацию многих инженерных систем, присутствующих в шахтах. За ним — будущее»,— заявил он.

Новая система «Горный диспетчер» имеет функционал точного, «координатного» позиционирования и позволяет выборочно включать в себя другие системы, создавая оптимальный автоматизированный комплекс диспетчеризации, основанный на индивидуальных потребностях каждого рудника. С помощью этой технологии можно, например, объединить газоанализ, видеонаблюдение, антинаезд, поиск под завалами и другие системы безопасности, которые применяются на горно-обогатительных комбинатах. «Нам важно донести до потенциальных заказчиков, что эта технология уже используется, и что мы умеем с ней работать. Подобные проекты комплексной диспетчеризации уже реализованы на нескольких ГОКах или находятся в стадии пусконаладки»,— подчеркнул Антон Кондратьев.

Вместе с этим «УГМК-Телеком» затронула тему сервисного обслуживания объектов горнодобывающей отрасли. В качестве примеров компания презентовала собственный блок техобслуживания (ТО). «Наша главная цель — обеспечить непрерывную работу систем и оборудования для сохранения жизни и здоровья людей. Сегодня мы обслуживаем системы безопасности на подземных рудниках, системы противопожарной защиты, охранное видеонаблюдение и системы контроля и управления доступом, системы связи, автоматизации и диспетчеризации, электроснабжения и инженерных систем зданий. Можем провести аудит оборудования и дать рекомендации по его модернизации»,— рассказала руководитель направления организационного развития блока технического обслуживания Наталья Асманкина.

По итогу выставки проектами «УГМК-Телеком» заинтересовались несколько горнодобывающих предприятий. «Нам было важно увидеть потенциальных заказчиков, на каком оборудовании они работают, какие системы используют, какой уровень сервиса получают, и как мы могли бы быть им полезны. Нам удалось найти точки соприкосновения и наметить пути взаимодействия, и это деловое общение, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов и проблем — главный результат проведения профильного форума»,— резюмировал заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «УГМК-Телеком» Ильдар Гималтдинов.

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