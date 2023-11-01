Чусовлянин, осужденный к 20 годам за убийство и изнасилование, помилован после участия в СВО

Житель Чусового Артем Бучин, осужденный за убийство и изнасилование, получил помилование после участия в специальной военной операции. Об этом сообщает портал 59.ru.

Ранее следствием и судом было установлено, что в августе 2022 года пьяный Артем Бучин, встретил на территории города Чусового ранее не знакомую ему 23-летнюю женщину. Применяя физическую силу, он завел потерпевшую в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, где совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. С целью скрыть совершенные им тяжкие преступления, мужчина убил женщину, нанеся множественные удары по голове найденным рядом камнем, после чего скрылся с места преступления. Жертвой преступника стала медсестра Татьяна Рекутина. В феврале 2023 года суд приговорил Артем Бучина к 20 годам лишения свободы.

Источник 59.RU из правоохранительных органов подтвердил, что Артем Бучин был помилован.

Мать Татьяны Рекутиной рассказала журналистам 59.ru, что убийца перестал выплачивать назначенную судом компенсацию. «Последняя выплата от него была в сентябре этого года — 13 700 рублей,— сообщила мать погибшей.— По моей информации, он уехал на СВО 21 августа. То есть три месяца я пыталась узнать, в какой колонии он находится, отправляла запросы в суд, прокуратуру. Долго молчали, а потом в сентябре поступил звонок из суда и мне просто устно сообщили, что он 21 августа подписал контракт и находится на СВО. Так я узнала об этом».