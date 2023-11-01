Заявки на бизнес-премию «Твердые знаки» на Кубани подали 126 компании

Издательский дом «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» завершил прием заявок на первую бизнес-премию «Твердые знаки». За право считаться лучшими из лучших в своей номинации поборются 83 компании в различных сферах предпринимательской деятельности Краснодарского края, Республики Адыгея и Крыма.

Следующим шагом станет формирование шорт-листа по итогам обсуждения экспертным советом, в состав которого входят как первые лица региона и руководители издательского дома, так и признанные лидеры бизнес-сообщества в каждой из номинаций. Участники шорт-листа пройдут этап презентаций своих проектов, в результате которого будет определена тройка лидеров по номинациям. Имена победителей будут озвучены 10 ноября на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

В номинации «Выход на новые рынки. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» на первые места будут претендовать:

первый французский бренд парфюмерии, разработанный совместно с российским парфюмером, Yanina Yakusheva Perfumes (ИП Черномаз С. Н.);

ООО «Умная энергия» с проектом комбинированной системы электроснабжения;

компания «Фитстайл Эко», представляющая новый бренд, дарящий тепло южного солнца и поцелуй ласкового моря,— «Анапская косметика»;

Chateau de Talu (ООО «Шато де Талю»), популяризирующее бренд «Российское вино», которое может легко конкурировать с импортом;

компания Axenix (ранее Accenture) (ООО «АксТим Тех»), принявшая стратегическое решение об открытии офиса в Краснодаре для реализации интегрированных IT-проектов и комплектации высококвалифицированными специалистами.

В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Крупный бизнес» представлена компания «Рустарк». Это первое в России промышленное производство мальтодекстрина и сухих глюкозных сиропов (бренд MultyDex).

В номинации «Импортозамещение. Лучшие практики. Малый и средний бизнес» целых девять претендентов:

ООО «Альфа Трейд» (Forvard — кубанский бренд зоотоваров в России);

Ecobrands (ООО «Варэко», производство инновационной уличной мебели и МАФ на основе технологий переработки вторсырья для благоустройства городских, загородных и парковых пространств);

ИП Ворона Н. Г. (замена импортных узлов и деталей на качественные детали и комплектующие собственного производства для оборудования различных отраслей промышленности);

Yuliya Inchina (ИП Инчина Ю. М., бренд стильной женской одежды Yuliya Inchina);

ООО «Вангард Софт» (внедрение программного комплекса «Безопасный город» на базе программного обеспечения «Комплекс информационно-аналитической поддержки»);

«Сырные Истории» (СПСК «Сырные Истории», производство сыров высокого качества по европейским технологиям);

ООО «Фитстайл Эко» («Анапская косметика» — новый бренд, дарящий тепло южного солнца и поцелуй ласкового моря);

Chateau de Talu (ООО «Шато де Талю», популяризация бренда «Российское вино», производство вина, которое наравне может конкурировать с импортом);

компания «Юг Текстиль» (ИП Бондаренко Н. В., производство постельного белья из льна как альтернатива хлопку).

В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» заявлены:

«Алма Продакшн» (автоматизация на базе «1С:Бухгалтерия» основных отраслевых процессов учета и управления в садоводческом хозяйстве: от сада, хранения, сортировки, упаковки до отгрузки);

АО «Агрохолдинг "Степь"» (создание цифровых моделей почвы на основе данных космического мониторинга растительного покрова и электрофизического профилирования почвы на глубину до 10 м);

Quartex Group (ИП Домахин Александр Геннадьевич, разработка VR-тура 360 для Абинского электрометаллургического завода);

ReadyScript lab (ИП Полторанин Артем Викторович, ReadyScript — платформа для организации мультиканальной online-торговли);

ООО «АГМ Системы» (мобильные и воздушные лазерные сканеры для трехмерного картографирования при создании цифровых двойников территорий и умных городов);

инвестиционно-консалтинговая компания «Реноме» (первый интерактивный портал коммерческой недвижимости investportal.pro);

медицинская лаборатория CL Lab (ООО «СЛ МедикалГруп» с проектом разработки и запуска медицинского мобильного приложения CL Prime);

компания «Портал-Юг» с проектами автоматизации АО «Краснодарбланкиздат» на базе отраслевых решений 1С и автоматизации делопроизводства и документооборота на базе 1С в Адыгейском государственном университете.

В номинации «Лучший аграрный проект» за право стать обладателями «Твердого знака» поборются:

компания «Белая Дача» (АО «Салаты с моря») с проектом по запуску салатного кластера «Белая Дача» в Краснодарском крае (выращивание в Анапе и переработка в Брюховецкой);

ГК «Сигма» (ООО «Сигма-Трейд») с внедрением сервиса прогнозирования сроков выполнения агроработ, возможных сроков развития заболеваний растений и их предупреждение посредством использования собственных метеостанций;

ГК «Сигма» (ООО АФ «Рассвет») с проектом сада по выращиванию орехов (фундук);

КФХ «Агрогумус Кубань» с проектом агробиотехнопарка. Это новый формат вермиферм — экономика замкнутого цикла от дождевого червя: отходы в органическое удобрение биогумус;

Flyseeagro (ООО «Летай и Смотри Агро») — комплексная биологическая защита растений от вредителей энтомофагами посредством БАС;

ООО «Рустарк» с проектом по разработке пестицидного препарата Асфицид Био®, КЭ контактного действия, не имеющего аналогов в России;

«Сырные Истории» (СПСК «Сырные Истории») с проектом «От поля до прилавка»;

Chateau de Talu (ООО «Шато де Талю»), популяризирующее бренд «Российское вино», которое может конкурировать с импортом.

В номинации «Лучший девелоперский проект» восемь заявок от ведущих застройщиков Краснодарского края:

ГК «БЭЛ Девелопмент» (Green Apple, строительство уникального жилого комплекса с социальной инфраструктурой: школа на 1100 мест и детский сад на 300 мест);

AVA Group (строительство жилого экокомплекса «Кислород»);

ГК «ЮгСтройИнвест» (старт строительства жилого комплекса «Клубный квартал "Архитектор"» в Краснодаре);

ГК «ЮгСтройИнвест» (жилой комплекс «Губернский» в Краснодаре);

ГК «ЮгСтройИнвест» (жилой комплекс «Семейный квартал "Достояние"» в Краснодаре;

ГК «Инсити» (микрорайон Любимово);

Строительная компания «Гарантия» (ЖК «Гарантия на Обрывной»);

ГК «Точно» (жилой район «Патрики» — новый центр Краснодара).

В номинации «Лучший медицинский проект» заявлены:

«Евромед» (ООО «Современные диагностические технологии») с открытием Центра лечения боли в филиале «Евромед» на ул. Кутузова, 50;

Клиника современной хирургии «Здрава» (ООО «Богатырь») с запуском Отделения лечения боли клиники «Здрава»;

Клиника современной хирургии «Здрава» (ООО «Богатырь») с запуском инновационной программы реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

Клиника «Ланцетъ» (ООО «Многопрофильный медицинский центр») с многопрофильной клиникой бизнес-класса на первой береговой линии города-курорта Геленджик;

Глазная клиника «Факт» (ООО «СОК») с открытием глазной клиники «Факт» в Пятигорске как проектом дальнейшего развития федеральной сети офтальмологических клиник;

«РЖД-Медицина» (ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина" Краснодар») с реновацией краснодарской больницы «РЖД-Медицина»;

Медицинская лаборатория CL Lab (ООО «СЛ МедикалГруп») c cозданием и запуском полноэкзомного исследования Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23.

Еще одна номинация премии «Твердые знаки» — «Лучший сервис в B2С-секторе. Малый и средний бизнес». Здесь за право быть лучшими поборются:

Ресторан «Диканька» (ООО «Ресто-юг)», презентуя развитие сети ресторанов «Диканька» из семьи ресторанов родной кухни;

«Аванта Телеком» с проектом внедрения «умной домофонии» на территории города Краснодара;

Адвокатское бюро «Домащенко и партнеры» с юридическим сопровождением процедуры банкротства застройщика ООО «ИДА»;

Загородный спа-отель Soloh SPA Village 4* (ИП Скрипка Андрей Александрович) —Soloh SPA Village 4* предлагает концепцию отдыха, основанную на принципах локальности и экологичности;

Сеть «Цвети и пахни» (ИП Реутов А. А.) с легализацией продаж парфюма посредством деления его на миниатюры в сети «Цвети и пахни»;

Ювелирный холдинг Sokolov (АО «Ювелит»), презентуя открытие магазинов Sokolov по модели франчайзи на Кубани.

В номинации «Лучший сервис в B2B-секторе» представлены:

Virtual Office (ООО «Виртуальный офис»), готовый обеспечить круглосуточную техническую поддержку компаниям, предоставив выгодную и качественную альтернативу штатному системному администратору или IT-отделу;

«Бизон Карго» (ООО «Бизон Карго»), заявивший о логистике вопреки санкциям;

Компания-экспортер холдинга «Доставка Морем», представляющая платформу для фермеров «Агростраховка.рф»;

Патентное бюро Ezybrand (ИП Трунов А. Ю.) с открытием нового офиса компании Ezybrand на Кубани;

«АйТи Новация» (ООО «АйТи Новация»), презентующая разработку инновационного сервиса оценки компетенций GoTalent;

ООО «ТД "Агрокультура-СТ"», заявившее, что Китай — это новые возможности и перспективы;

HR-Академия Эллы Детковой (ИП Деткова Элла Рубеновна), утверждающая, что HR-Академия Эллы Детковой учит искусству управления человеческим капиталом;

Центр тендерного сопровождения госзакупок Ctender (ИП Купарева Нина Александровна) с проектом масштабирования краснодарского сервиса по тендерному сопровождению (обучение специалистов на Кубани и обслуживание по всей России).

В номинации «Лучший социально ориентированный проект» представлены 15 участников:

ГК «БЭЛ Девелопмент» (ООО «Русская логистика») с проектом многофункционального концертного комплекса «Континент»;

ГК «БЭЛ Девелопмент» (ООО «УК "Лес"») с проектом реконструкции стадиона «Труд» для развития здорового образа жизни и занятий спортом;

ПАО «КБ "Центр-инвест"» с проектом Центра финансовой грамотности — социально-образовательного проекта банка «Центр-инвест»;

Холдинг AVA Group, презентующий политику устойчивого развития AVA Group;

КФХ «Агрогумус Кубань» с проектом агробиотехнопарка — нового формата вермиферм, здравниц плодородия. Это экономика замкнутого цикла от дождевого червя: отходы в органическое удобрение биогумус;

Агрохолдинг «Степь» презентует проект «Год здоровья»;

Книжная кофейня «Набоков» (ИП Радченко И. В.) презентует Новороссийский книжный форум «Море книг»;

Ресторан «Катенька-Катюша» (ООО «Союз») расскажет о мастер-классах для студентов на базе ресторана «Катенька-Катюша»;

Город-отель «Бархатные сезоны» (НАО «Центр «Омега») презентует проект программы «Санаторно-курортная путевка для работников профсоюзов по выгодному тарифу»;

ООО «Социальные технологии» презентует онлайн-платформу образовательного контента для глухих и слабослышащих людей Surdoclass;

АО «ОТЭКО» презентует проект «Твой голос, Тамань»;

ООО «Рексейл» расскажет о возрождении Новороссийского камерного оркестра;

АО «Издательство "Советская Кубань"» расскажет о производстве из бумаги вторичной переработки — разумное потребление в квадрате;

ООО «Стоп Угроза» с проектом частной школы безопасности для детей и родителей;

ГК «Точно» презентует проект открытия школы в МКР «Родные Просторы».

В номинации «Лучший туристический проект» представлены:

Винодельня «Скалистый берег» (АО «Скалистый берег») с проектом «Вино и звезды: ночной тур на винодельню "Скалистый берег"»;

Город-отель «Бархатные сезоны» (НАО «Центр "Омега"») с проектом семейного города-отеля «Бархатные сезоны»;

Парк-отель «Пихтовый бор» (ООО «Пихтовый бор») с проектом создания уникального туристического продукта на плато Лаго-Наки, включающего в себя красивейшее место с горным озером, коллекционный японский сад, гостиничный комплекс, бассейн, горный термокомплекс и авторский ресторан;

Центр отдыха «Термальный парк-отель "Псыгупс"» (ИП Сафиуллина Елена Анатольевна) с проектом нового четырехзвездочного термального курорта в Адыгее — «Парк-отель "Псыгупс — Душа воды"»;

Chateau de Talu (ООО «РДК Шато де Талю») с проектом по популяризации бренда «Российское вино» через полное погружение в мир виноделия: посещение виноградников, производства, знакомство с винами и подбор к ним гастрономии;

Mriya Resort & SPA (ООО «Гарант-СВ») с проектом Mriya Resort & SPA — ведущим мировым курортом премиум-класса, расположенном на Южном берегу Крыма между живописным горным массивом и бескрайним морским простором.

Уже на следующей неделе экспертный совет премии «Твердые знаки» выберет лучших из номинантов. Премию невозможно купить, и участие в премии абсолютно бесплатное. Главная цель — популяризовать предпринимательство и придать импульс в развитии каждой достойной бизнес-идее. Следите за новостями...

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