В Татарстане с целью оптимизации бюджета сократят количество загсов

Власти Татарстана намерены сократить количество поселений республики, где можно регистрировать акты гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, смерть). Соответствующий законопроект в Госсовет Татарстана внес региональный Кабмин.

Из документа следует, что в настоящее время регистрацией актов занимаются органы загс Казани, Набережных Челнов и 43 муниципальных районов, а также исполкомы 42 городских и сельских поселений с численностью населения от 2 тыс. жителей.

«Однако, как показал анализ реализации данных полномочий, исполнительными комитетами сельских и городских поселений в Республике Татарстан с 2019 по июль 2023 года 20 поселений (19 сельских и один поселок городского типа) из 42 не осуществили ни одного регистрирующего действия»,— говорится в пояснительной записке Кабмина.

В результате правительство хочет лишить исполкомы в этих 20 поселениях таких полномочий «в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств и дальнейшей оптимизации структуры органов загс». В перечне останутся лишь 22 поселения, власти которых смогут проводить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

После принятия закона функции загсов не будет, например, у властей в Песчаных Ковалях и Столбище в Лаишевском районе республики, а также в Бирюлях, Дубъязах и Усадах в Высокорском районе, в Танайке в Елабужском районе.

В то же время полномочия останутся у таких поселений, как Иннополис (Верхнеуслонский район), Васильево, Айша, Нурлаты и Осиново (Зеленодольский район), Камские Поляны и Каенлы (Нижнекамский район) и др.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"