Подсудимые не дошли до приемной ФСБ

2-й Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении пятерых уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, которые, по данным силовиков, являются участниками запрещенного в России террористического «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Следствие вменило в вину подсудимым покушение на террористический акт — подготовку взрыва общественной приемной ФСБ на Лубянке. Ранее еще один фигурант расследования — Мероб Хаитов, который полностью признал вину и сотрудничал с правоохранительными органами, был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении дагестанца Гаджимурада Гасаналиева, а также уроженцев Таджикистана Манучехра Буриева, его двоюродного брата Раджабали Буриева, Абдумалика Самиева, а также Самандара Тошмуродова и Абдукодира Тоирова должно было начаться во 2-м Западном окружном военном суде в Москве 25 октября этого года. Однако доставленные в здание суда предполагаемые террористы вместе с представляющими их интересы адвокатами по назначению и переводчиком заявили, что недостаточно хорошо владеют русским языком, а поэтому не смогли в полной мере ознакомиться с обвинительным заключением, насчитывающим порядка 400 страниц. Суд объявил перерыв, предоставив время для того, чтобы обвинительное заключение было напечатано на таджикском и подсудимые прочитали его. 1 ноября, как ожидается, на процессе будет зачитано обвинительное заключение.

Официально нигде не трудоустроенные мигранты из Таджикистана и житель Дагестана в возрасте от 19 до 25 лет, подрабатывавшие в Москве оказанием курьерских услуг, с некоторых пор находились в разработке оперативников ФСБ, а 5 апреля этого года все они были задержаны. Им инкриминировали подготовку террористического акта, который, по данным силовиков, был запланирован на 1 мая в Москве. Мишенью предполагаемых террористов, по материалам дела, должна была стать общественная приемная ФСБ, где они планировали взорвать самодельное взрывное устройство, а затем открыть огонь по прохожим из автоматов Калашникова. Этой акцией, как выяснилось позже из допросов задержанных, они намеревались протестовать против присутствия российских военных в Сирии и их участия в операции по пресечению деятельности «Исламского государства».

Как выяснилось в ходе расследования (дело вело следственное управление ФСБ), ячейка ИГ была сколочена в Москве уроженцами Таджикистана в марте—апреле 2022 года под руководством неких зарубежных кураторов — эмиссаров террористической организации. О замыслах группировки, следует отметить, стало известно благодаря показаниям шестого фигуранта, задержанного в рамках расследования,— 23-летнего Мероба Хаитова. На следствии он полностью признал вину и дал показания на своих подельников. По его словам, он, присягнув в Москве «Исламскому государству», подготовил для сообщников конспиративные квартиры для встреч, активно принимал участие в планировании теракта, вел наблюдение за приемной ФСБ, временем ее работы, разрабатывал пути возможного отхода с места преступления, а также принимал участие в изготовлении взрывчатки. Кроме того, по его собственным признаниям, он, как и остальные члены ячейки, после взрыва собирался расстреливать прохожих. Заявив о раскаянии, Хаитов заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, после чего его дело было выделено в отдельное производство. 12 октября 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел его дело в особом порядке и по совокупности инкриминируемых преступлений назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, из которых первые три года уроженец Таджикистана проведет в тюрьме. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Осужденный не согласился и вместе с адвокатом уже обжаловал штраф, пояснив, что не сможет его выплатить.

Остальным членам группировки в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 и ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 30 и ч.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Свою вину подсудимые не признают.

Юрий Сюн