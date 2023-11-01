Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подсудимые не дошли до приемной ФСБ

Предполагаемых членов ИГ обвиняют в подготовке теракта

2-й Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении пятерых уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, которые, по данным силовиков, являются участниками запрещенного в России террористического «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Следствие вменило в вину подсудимым покушение на террористический акт — подготовку взрыва общественной приемной ФСБ на Лубянке. Ранее еще один фигурант расследования — Мероб Хаитов, который полностью признал вину и сотрудничал с правоохранительными органами, был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении дагестанца Гаджимурада Гасаналиева, а также уроженцев Таджикистана Манучехра Буриева, его двоюродного брата Раджабали Буриева, Абдумалика Самиева, а также Самандара Тошмуродова и Абдукодира Тоирова должно было начаться во 2-м Западном окружном военном суде в Москве 25 октября этого года. Однако доставленные в здание суда предполагаемые террористы вместе с представляющими их интересы адвокатами по назначению и переводчиком заявили, что недостаточно хорошо владеют русским языком, а поэтому не смогли в полной мере ознакомиться с обвинительным заключением, насчитывающим порядка 400 страниц. Суд объявил перерыв, предоставив время для того, чтобы обвинительное заключение было напечатано на таджикском и подсудимые прочитали его. 1 ноября, как ожидается, на процессе будет зачитано обвинительное заключение.

Официально нигде не трудоустроенные мигранты из Таджикистана и житель Дагестана в возрасте от 19 до 25 лет, подрабатывавшие в Москве оказанием курьерских услуг, с некоторых пор находились в разработке оперативников ФСБ, а 5 апреля этого года все они были задержаны. Им инкриминировали подготовку террористического акта, который, по данным силовиков, был запланирован на 1 мая в Москве. Мишенью предполагаемых террористов, по материалам дела, должна была стать общественная приемная ФСБ, где они планировали взорвать самодельное взрывное устройство, а затем открыть огонь по прохожим из автоматов Калашникова. Этой акцией, как выяснилось позже из допросов задержанных, они намеревались протестовать против присутствия российских военных в Сирии и их участия в операции по пресечению деятельности «Исламского государства».

Как выяснилось в ходе расследования (дело вело следственное управление ФСБ), ячейка ИГ была сколочена в Москве уроженцами Таджикистана в марте—апреле 2022 года под руководством неких зарубежных кураторов — эмиссаров террористической организации. О замыслах группировки, следует отметить, стало известно благодаря показаниям шестого фигуранта, задержанного в рамках расследования,— 23-летнего Мероба Хаитова. На следствии он полностью признал вину и дал показания на своих подельников. По его словам, он, присягнув в Москве «Исламскому государству», подготовил для сообщников конспиративные квартиры для встреч, активно принимал участие в планировании теракта, вел наблюдение за приемной ФСБ, временем ее работы, разрабатывал пути возможного отхода с места преступления, а также принимал участие в изготовлении взрывчатки. Кроме того, по его собственным признаниям, он, как и остальные члены ячейки, после взрыва собирался расстреливать прохожих. Заявив о раскаянии, Хаитов заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, после чего его дело было выделено в отдельное производство. 12 октября 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел его дело в особом порядке и по совокупности инкриминируемых преступлений назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, из которых первые три года уроженец Таджикистана проведет в тюрьме. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Осужденный не согласился и вместе с адвокатом уже обжаловал штраф, пояснив, что не сможет его выплатить.

Остальным членам группировки в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 и ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 30 и ч.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Свою вину подсудимые не признают.

Юрий Сюн

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...