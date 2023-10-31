Ничей ручей

Собственник коммунальных сетей и ресурсоснабжающие организации три недели решали, кто из них будет устранять утечку воды, в результате которой оказался затоплен подвал 18-этажного жилого дома в микрорайоне Белый город. В руководстве ТСЖ говорят, что муниципальные Теплоэнерго и Нижегородский водоканал пытались переложить ответственность друг на друга. При этом сети принадлежат частному ООО НЭСК. Его директор Камила Пинсухович заявила, что год назад компанию лишили тарифа на транспортировку чужих воды и тепла по своим трубам. Ресурсники перестали за это платить, а своих средств у компании на ремонт сетей нет. Администрация Советского района договорилась о проведении ремонта с Нижегородским водоканалом, а потом собирается выставить счет за эти работы владельцу сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жители многоэтажного дома по бульвару 60-летия Октября, 23/4 в нижегородском микрорайоне Белый город с 10 октября живут с затопленным подвалом из-за утечки воды из коммунальных сетей. В ТСЖ этого дома «Ъ-Приволжье» рассказали, что сначала вода поступала медленно, но к концу месяца стала пробиваться через фундамент и до самого верха затопила все коммунальные колодцы вокруг дома. Вызванные на место представители муниципальных АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» заявили, что вытекает не их вода, а значит это не их зона ответственности.

Собственник сетей в микрорайоне — частная компания ООО НЭСК. Сети она получила от обанкротившегося застройщика микрорайона ОАО «Нижегородкапстрой».

Генеральный директор ООО НЭСК Камила Пинсухович рассказала, что до сентября 2022 года Региональная служба по тарифам предоставляла ООО НЭСК тариф на транспортировку воды и теплоносителя по ее трубам, а АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» отчисляли компании часть собранных с жильцов средств. Год назад по решению Региональной службы по тарифам компанию лишили тарифа на транспортировку чужих ресурсов по своим трубам. Теплоэнерго и Нижегородский водоканал перестали платить, и НЭСК лишилась средств на содержание сетей. По словам госпожи Пинсухович, в это же время на совещании у зампреда областного правительства Вячеслава Горева были достигнуты устные договоренности о том, что НЭСК продаст свои сети Теплоэнерго, а до завершения сделки купли-продажи Теплоэнерго возьмет на себя их обслуживание. Документы для продажи сетей еще готовятся. В областном правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию о том, что такие решения действительно были приняты.

В АО «Теплоэнерго» говорят, что никаких официальных документов, по которым компания обязана была бы заниматься ремонтом сетей в Белом городе, из областного правительства не поступало. Без этих документов Теплоэнерго не имеет права за свой счет заниматься ремонтом сетей, принадлежащих сторонней коммерческой компании. Соответственно, обязанности по поддержанию сетей в рабочем состоянии все еще лежат на НЭСК. В областном правительстве информацию о том, что год назад были достигнуты какие-то договоренности с ресурсниками, не подтвердили и не опровергли.

Пока собственник и ресурсоснабжающие организации решают, кто из них должен заниматься ремонтом сетей, вода в подвале стала подступать к электрощитовому оборудованию. Силами ТСЖ и Теплоэнерго ее удалось откачать.

В противном случае приехавшие пожарные обещали отключить дом от электроснабжения, чтобы избежать угрозы короткого замыкания и пожара при затоплении электрощитовой.

Во второй половине дня администрации Советского района удалось договориться с Нижегородским водоканалом об устранении аварии. Глава района Александр Иванов также считает, что ответственность за аварию лежит на собственнике сетей, который не принял мер по ремонту подземных коммуникаций.

«Также мы обсудили с председателем ТСЖ основные нюансы по содержанию дома и напомнили о необходимости своевременной откачки воды из подвальных помещений. Специалисты АО “Нижегородский водоканал” уже приступили к ремонту сетей», — отметил господин Иванов. По его словам, после завершения ремонта администрация выставит иск ООО НЭСК с требованием оплатить работы.

Знакомый с ситуацией источник «Ъ-Приволжье» в администрации города говорит, что история с продажей сетей в Белом городе могла затянуться из-за того, что их нынешний владелец пытается получить за них слишком высокую цену. При этом он не вкладывал в их содержание серьезных средств, поэтому, по словам источника, сети в запущенном состоянии.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2021 года из-за ветхих сетей в Белом городе семь раз за месяц отключали горячую воду. Тогда ремонтом сетей занималось Теплоэнерго.

Андрей Репин