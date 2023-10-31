Бюджет с протянутой рукой

Депутаты думы Нижнего Новгорода и заксобрания Нижегородской области провели очередной открытый диалог представительных органов власти. Важнейшим вопросом стал подход к формированию бюджета Нижнего Новгорода. Его доходы не уcпевают за ростом расходов. Например, в следующем году затраты на содержание благоустроенных территорий превысят бюджетные вложения в благоустройство новых скверов и общественных пространств. У областного центра пока нет стратегии и денег на создание ливневой канализации и модернизацию действующей инфраструктуры метрополитена. Городские депутаты по-прежнему рассчитывают на растущую поддержку регионального и федерального бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские депутаты всех уровней договорились чаще встречаться

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские депутаты всех уровней договорились чаще встречаться

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Мининском университете состоялось совместное заседание городских и областных депутатов «Открытый диалог. Приоритеты Нижнего Новгорода», на котором обсудили подходы к формированию муниципального бюджета. Собственные доходы Нижнего Новгорода на 2024 год пока спланированы на уровне 26 млрд руб., и бюджет следующего года, вероятно, будет дефицитным, сообщил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин. Кратко он обрисовал ряд важных расходов.

Бюджетникам, по указу президента, с января повысят зарплату на 13,2%, а прочим служащим в октябре проиндексируют на 7,2% — в целом расходы на оплату труда вырастут на 2 млрд руб. На антитеррористическую защиту школ, детсадов и прочих социальных учреждений необходимо 1,5 млрд руб. Из них около 500 млн уже вложены в системы видеонаблюдения и заборы, еще 400 млн запланировано в 2024 году. 642 млн составит очередной лизинговый платеж за приобретенные 275 машин дорожной техники.

Ежегодно растет объем средств на содержание благоустроенных пространств — в следующем году он достигнет 1,5 млрд руб., превысив объем вложений в благоустройство новых объектов городской среды. По словам чиновника, 1 млрд руб. из бюджета выделят на покрытие плановых убытков нижегородского метро. На ремонт и модернизацию открытой в 1985 году Автозаводской линии надо еще 1,5 млрд, но в бюджете города денег на это недостаточно.

С оптимизмом господин Мочалкин отметил, что более 40% расходов Нижнего Новгорода — инвестиционные: город в малой пропорции софинансирует строительство новых станций метро, школ, детсадов, инженерных сетей.

В городской администрации ждут, какую сумму межбюджетных трансфертов им выделят правительство и заксобрание Нижегородской области при верстке регионального бюджета на 2024 год. Предварительно пока записано 8 млрд руб., но в этом году регион перечислил городу 20 млрд. При этом Юрий Мочалкин посетовал, что ежегодно расходы на общегородские нужды Нижнего Новгорода растут быстрее, чем его доходы.

Депутат заксобрания Владимир Беспалов спросил, сколько Нижний потратит в 2024 году на ремонт дворов. «Мы надеемся на областной бюджет!» — заметил спикер гордумы Олег Лавричев. «Давайте все-таки обсуждать городской бюджет. В областном бюджете этих средств точно не будет, они будут в городском», — поправил его спикер заксобрания Евгений Люлин. Далее выяснилось, что мэр города запланировал на дворы 100 млн руб., однако надо вкладывать по 600–800 млн руб. ежегодно, чтобы ремонтировать дворы не точечно, а большими старыми микрорайонами.

Вице-мэр Денис Скалкин пояснил, что они формируют список из тысячи дворов, требующих первоочередного ремонта, и все-таки предложат облправительству финансово поучаствовать.

Очень долго городские и областные депутаты обсуждали проблемы с ливневой канализацией и подтопление отдельных мест Нижнего Новгорода в сильные ливни. Эту проблему парламентарии обсуждали и в прошлых депутатских созывах, и в позапрошлых, но бесплодно. Денис Скалкин сообщил, что они ждут от «Инженерной защиты города» проект в виде разработанной схемы всей городской ливневки, подрядчик взял на это три года. Председатель бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман заметил, что, по последним оценкам, строительство и реконструкция ливневой канализации стоили 20 млрд руб. Однако каждый год цены растут и надо, наконец, в трехлетней перспективе «один раз по-взрослому решить эту проблему», заметил депутат.

Рекомендацию о начале работ собрание решило занести в протокол для органов исполнительной власти. Но тут встал председатель градостроительного комитета заксобрания Василий Суханов и сообщил, что в Нижнем Новгороде проблема с ливневкой на третьем-четвертом месте, а первично расселение жителей аварийного старого фонда.

С этим никто спорить не стал, и депутаты решили зафиксировать согласованную с мэрией рекомендацию о ежегодном вводе в оборот не менее 7–10 га свободных земельных участков для строительства нового жилья по методу волнового переселения в каждом районе.

Из Госдумы РФ на открытый депутатский диалог выбрался Юрий Станкевич. Он самокритично отметил, что семь депутатов от Нижегородской области могут повысить эффективность представительства интересов региона, но для этого нужна системная работа с муниципальными и областными депутатами.

Евгений Люлин согласился, что раз в месяц или по мере надобности надо встречаться депутатам трех уровней.

Роман Кряжев