Главные новости за 31 октября. Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

В Липецке «Дом.РФ» продает под застройку 1,5 га за 32,8 млн рублей. Участок расположен на одной из центральных улиц города — Механизаторов.

Тамбовский «Пигмент» увеличил выпуск строительной химии на 40%. Инвестиции в модернизацию производства составили 530 млн рублей.

В Воронеже в офицерском клубе Чижовских казарм хотят открыть детский центр. Власти выдали разрешение на разработку проекта сохранения исторического здания.

Суд вернул тамбовскому добытчику титана 3 тысячи гектаров спорных земель. ООО «ГПК "Титан"» лишилось 96,3% активов из-за передачи участков в субаренду ООО «Агроальянстамбов» по стоимости в три раза ниже рыночной.

В Воронеже начался снос недостроенной десятиэтажки в районе Чижовского плацдарма.

В Орле не нашли подрядчика для строительства подстанции для ОЭЗ за 1 млрд рублей. На торги подана одна заявка, она не соответствовала требованиям.

Липецкие власти могут направить около 700 млн рублей на строительство модульных корпусов в детских лагерях.

Фигурирующий в уголовных делах орловский подрядчик «Техспецкомплект» попал под наблюдение. Долг перед столичным ООО «Водалюкс-М» составил 1,5 млн рублей.