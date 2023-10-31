Главные новости за 31 октября. Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов
В Липецке «Дом.РФ» продает под застройку 1,5 га за 32,8 млн рублей. Участок расположен на одной из центральных улиц города — Механизаторов.
Тамбовский «Пигмент» увеличил выпуск строительной химии на 40%. Инвестиции в модернизацию производства составили 530 млн рублей.
В Воронеже в офицерском клубе Чижовских казарм хотят открыть детский центр. Власти выдали разрешение на разработку проекта сохранения исторического здания.
Суд вернул тамбовскому добытчику титана 3 тысячи гектаров спорных земель. ООО «ГПК "Титан"» лишилось 96,3% активов из-за передачи участков в субаренду ООО «Агроальянстамбов» по стоимости в три раза ниже рыночной.
В Воронеже начался снос недостроенной десятиэтажки в районе Чижовского плацдарма.
В Орле не нашли подрядчика для строительства подстанции для ОЭЗ за 1 млрд рублей. На торги подана одна заявка, она не соответствовала требованиям.
Липецкие власти могут направить около 700 млн рублей на строительство модульных корпусов в детских лагерях.
Фигурирующий в уголовных делах орловский подрядчик «Техспецкомплект» попал под наблюдение. Долг перед столичным ООО «Водалюкс-М» составил 1,5 млн рублей.