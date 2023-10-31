Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкие власти могут направить около 700 млн рублей на развитие детских лагерей

Министерство просвещения РФ одобрило заявку Липецкой области на получение софинансирование на развитие детских лагерей, рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Общий объем инвестиций с учетом региональных средств составит около 700 млн руб.

Фото: https://t.me/igor_artamonov48

За три года планируется построить 13 новых модульных корпусов в детских лагерях. В 2024 году должно быть возведено три таких объекта, площадки под них власти выберут «скоро». Строительство еще десяти корпусов в разных лагерях запланировано в 2025 и 2026 годах.

По словам губернатора, такие объекты уже опробованы в «Березке». «Этим летом дети там с удовольствием отдыхали, им все понравилось. Коллеги из других регионов приезжали перенимать опыт. Возводятся такие здания быстро, выглядят современно, внутри очень комфортные. И главное — это дополнительные места для детского отдыха», — написал Игорь Артамонов.

Кроме того, региону одобрены проекты капремонта медицинского блока в лагере «Прометей» и пищеблока в лагере «Звездный». Объем инвестиций в эти работы Игорь Артамонов не раскрыл.

Сколько липецкие власти готовы вложить в обновление «Прометея» — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...