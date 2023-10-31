Липецкие власти могут направить около 700 млн рублей на развитие детских лагерей

Министерство просвещения РФ одобрило заявку Липецкой области на получение софинансирование на развитие детских лагерей, рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Общий объем инвестиций с учетом региональных средств составит около 700 млн руб.

Фото: https://t.me/igor_artamonov48

За три года планируется построить 13 новых модульных корпусов в детских лагерях. В 2024 году должно быть возведено три таких объекта, площадки под них власти выберут «скоро». Строительство еще десяти корпусов в разных лагерях запланировано в 2025 и 2026 годах.

По словам губернатора, такие объекты уже опробованы в «Березке». «Этим летом дети там с удовольствием отдыхали, им все понравилось. Коллеги из других регионов приезжали перенимать опыт. Возводятся такие здания быстро, выглядят современно, внутри очень комфортные. И главное — это дополнительные места для детского отдыха», — написал Игорь Артамонов.

Кроме того, региону одобрены проекты капремонта медицинского блока в лагере «Прометей» и пищеблока в лагере «Звездный». Объем инвестиций в эти работы Игорь Артамонов не раскрыл.

Сколько липецкие власти готовы вложить в обновление «Прометея» — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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