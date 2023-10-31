В Липецке «Дом.РФ» продает под застройку 1,5 га за 32,8 млн рублей

Финансовый институт развития жилищной сферы «Дом.РФ» выставил на торги 1,5 га в Липецке. Это следует из сообщения госкорпорации.

Начальная цена участка составляет 32,8 млн руб. Он расположен на улице Механизаторов в юго-западной части Липецка. Участок окружен многоэтажной жилой застройкой, частными домами и социальными объектами. В «Доме.РФ» отметили, что земля находится на первой линии одной из центральных улиц города в 500 м от остановки общественного транспорта. Вид разрешенного использования — для проведения изыскательских работ, проектирования и строительства многоэтажного жилого дома.

Заявки на торги принимаются до 4 декабря. Подведение итогов запланировано на 8 декабря.

Кто уже строит жилье на улице Механизаторов, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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