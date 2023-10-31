В Орле не нашли подрядчика для строительства подстанции для ОЭЗ за 1 млрд рублей

Конкурс по выбору подрядчика для проектирования и строительства подстанции для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» не состоялся из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям федерального законодательства о закупках. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 999,9 млн руб.

В протоколе подведения итогов конкурса сказано, что на участие в нем была подана одна заявка (кто ее подал, не раскрывается) с предложением снизить цену работ на 15% — до 850 млн руб. Однако в условиях торгов было сказано, что у участника должен быть опыт строительства или реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги, стоимостью не менее 30% от начальной цены контракта на создание подстанции. В заявке было сказано, что у потенциального участника есть опыт исполнения условий договора на 322,4 млн руб., однако актами приемки работ была подтверждена только сумма в 310,5 млн руб. Ее оказалось недостаточно, поэтому конкурсная комиссия отклонила заявку.

Корпорация развития Орловской области искала подрядчика для возведения подстанции мощностью 110 кВ и двух трансформаторов на 40 МВА. Работы должны были начаться не ранее 1 ноября 2023 года и завершиться не позднее 30 ноября 2024-го.

О проекте по производству GPS/ГЛОНАСС-трекеров в ОЭЗ «Орел» стоимостью 1 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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