Тамбовский «Пигмент» увеличил выпуск строительной химии на 40%

Тамбовский производитель лакокрасочных материалов АО «Пигмент» на 40% увеличил производство строительной химии: добавок в бетон, а также смол для теплоизоляции и фанеры. Об этом сообщили в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП).

Компания нарастила и объем производства добавок в бетон — на 55% (с 18 тыс. до 28 тыс. т в год). Их применяют для самовыравнивающихся полов, высокопрочных затирочных материалов, штукатурных растворов. Также предприятие увеличило объем выпускаемых синтетических смол на 35% (с 40 тыс. до 54 тыс. т). Смолы используют при изготовлении теплоизоляции, фанер, декоративных пленок.

Общий объем инвестиций в проект модернизации производства составил 530 млн руб., из которых 300 млн руб. в виде двух займов предоставил Фонд. АО получило их в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«Реализация двух проектов с ФРП позволила поднять выручку от продаж в целом по предприятию на 40% и внесла свой вклад в увеличение производительности труда, как по этим проектам, так и в целом по предприятию», — рассказал управляющий директор АО «Пигмент» Сергей Коротков.

По данным Kartoteka.ru, АО «Пигмент» зарегистрировано в Тамбовской области в 1992 году. Компания специализируется на выпуске химической продукции для строительной, текстильной, лакокрасочной и других видов промышленности. Уставный капитал — 65,6 млн руб. Генеральный директор — Андрей Утробин. Владельцем компании является министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области. Выручка предприятия за 2021 год составила 14 млрд руб. при чистой прибыли в 784 млн руб.

В 2023 году «Пигмент» уже вложил 500 млн руб. в развитие производства. Средства пошли на замещение импортных аналогов, обновление оборудования, совершенствование качества продукции и другие направления.

Егор Якимов

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