В Воронеже в офицерском клубе Чижовских казарм хотят открыть детский центр

Детский центр планируется открыть в здании офицерского клуба Романовской слободы на улице Краснознаменной,105 в Воронеже. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал владелец объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) и ООО «Коблик групп» (один из основных активов — завод «Воронежсельмаш») Егор Коблик. По словам бизнесмена, концепция детского центра будет определена после обследования здания, внутри которого практически ничего нет — только стены.

Сегодня в управлении по охране ОКН Воронежской области сообщили о выдаче разрешения на разработку проекта сохранения здания офицерского клуба. Работы проведет местный проектировщик ООО «Ника Арт» Ирины Соколовой, имеющий лицензию Минкульта РФ. Срок их завершения — март 2024 года. Собственник здания как заказчик работ затруднился назвать «Ъ-Черноземье» цену контракта, но сказал, что она составляет составляет 5% от общего объема инвестиций.

Господин Коблик выкупил здание у региона в марте 2023 года в ходе конкурса. Он заплатил за ОКН 2 млн руб. при начальной цене в 1,4 млн руб., был единственным участником торгов, поскольку еще две заявки были отклонены. Бизнесмен признался, что приобрел здание, «чтобы сохранить безумно красивый объект, подобные которому наши предприниматели сносят и строят панельки». Собеседник издания обратил внимание на то, что рядом с выкупленным им ОКН находились два аналогичных дома, которые впоследствии были снесены. По его словам, офицерский клуб будет первым зданием из комплекса Чижовских казарм, которое «пытаются сохранить в его историческом облике».

Комплекс военных сооружений, построенный в 1910-1914 годах для двух кавалерийских полков, изначально назывался Новыми казармами, с 1913 года в честь трехсотлетия дома Романовых — Романовскими, а территория их размещения — Романовской слободой. В годы Гражданской войны здания были значительно разрушены. В 1921 году в казармах был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, которым командовал будущий писатель Аркадий Гайдар. С июля 1923-го до начала Великой Отечественной войны в казармах размещалась 19-я стрелковая дивизия (милиционная), и они назывались Красными казармами, или Военным городком имени Н.И. Муралова (Московского окружного комиссара по военным делам). В дальнейшем именовались Военным городком №1 имени Фрунзе. Впоследствии получили название Чижовских. Комплекс был принят на государственную охрану в 2017 году.

О проекте «Коблик групп» под Воронежем на 1,5 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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