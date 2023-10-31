В Воронеже начался снос недостроенной десятиэтажки в районе Чижовского плацдарма

Сегодня начался снос недостроенной с 2015 года десятиэтажки на улице Марата,2а в Воронеже. Конструкция из фундамента и основы для первого этажа жилого дома расположена на участке новоусманского ООО «Терра» и неразграниченных землях. Компания должна была самостоятельно провести демонтаж по решению Ленинского райсуда облцентра, но не исполнила его предписание. Тогда министерство имущественных и земельных отношений разыграло право на проведение работ — за 1,9 млн руб. их выполняет местное ООО «Энергостройпроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

К недострою прибыли первая спецтехника и рабочие. Они уже демонтировали металлическое ограждение объекта и начали разрушать бетонные стены первого этажа. Работы необходимо выполнить в течение 20 дней.

Разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома на улице Марата было выдано ООО «Реста» в октябре 2015 года. Однако в 2016-м его действие приостановила облпрокуратура по фактам выявления областной кадастровой палатой незаконного изменения вида разрешенного использования участка и увеличения его площади. В том же году ООО «ГК Развитие 2» (с июля 2017 года переименовано в ООО «Терра») выкупило у «Ресты» участок на улице Марата площадью 1,7 тыс. кв. м вместе с недостроем. Однако в ноябре 2017 года облсуд отменил последствия сделки купли-продажи с изменениями в ЕГРН сведений о площади участка с 1,7 тыс. кв. м до 1,08 кв. м. Вскоре «Развитие» отказалось от проекта, передав, по словам главы девелоперской компании Сергея Гончарова, его прежним владельцам вместе с юрлицом ООО «Терра».

В 2019-м году начались судебные тяжбы, по итогам которых министерство имущественных и земельных отношений добилось признания постройки самовольной и понуждения «Терры» к ее сносу или возмещению расходов на демонтаж, организованный ведомством.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Марата отправили под бульдозер».

Алина Морозова

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