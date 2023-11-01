Екатеринбургской агломерации добавили Ревду

К ассоциации Екатеринбургской агломерации присоединилась Ревда. Во вторник депутаты думы Ревды единогласно проголосовали за вступление города в объединение. По мнению руководства города, включение Ревды в агломерацию позволит ей участвовать в развитии крупных инфраструктурных проектов. Против ранее выступили оппозиционные депутаты, которые выразили опасения по поводу потери контроля над развитием территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На въезде в Ревду

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ На въезде в Ревду

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 31 октября, депутаты думы городского округа Ревда рассмотрели вопрос о вхождении города в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». На заседании присутствовало 11 из 20 депутатов. «Кто заболел, кто на работе, поэтому не смогут принять участие, но необходимый кворум имеется»,— подчеркнул председатель думы Андрей Мокрецов.

О вступлении Ревды в ассоциацию депутатам рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Светлана Шмелева, отметив, что в ней уже состоит 10 муниципалитетов. По ее словам, вступление в агломерацию позволит городу развить строительство жилья, транспортную и коммунальную инфраструктуры.

Госпожа Шмелева отметила, что проекты агломерации требуют «крупных финансовых вложений», которые невозможны без финансирования из регионального и федерального бюджетов.

В пример она привела такие проекты, как строительство дороги Ревда — Первоуральск, наземное метро, которое позволит ревдинцам доехать без пересадок до восьми городов агломерации, и развитие туристического кластера на реке Чусовой.

Заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению думы Ревды Юрий Мячин сообщил депутатам, что большинством голосов члены комиссии приняли решение вынести вопрос на заседание думы. Ранее сообщалось, что 25 сентября на комиссии по местному самоуправлению думы Ревды восемь депутатов от «Единой России» одобрили вхождение города в ассоциацию (для вынесения на думу надо девять), а депутаты от КПРФ и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СР) проголосовали против. На заседании городской думы решение было принято единогласно.

В разговоре с «Ъ-Урал» депутат от СР в гордуме Ревды Юрий Оносов рассказал, что депутаты поддерживают идею агломерации, однако хотят сохранить влияние на развитие территории. «Жителям города виднее, какая дорога нужна ревдинцам, какого транспорта не хватает, какую инфраструктуру необходимо развивать в первую очередь»,— пояснил он. По словам господина Оносова, для реализации крупных проектов можно обойтись без создания «одной моноцентрической агломерации». В КПРФ не стали комментировать «Ъ-Урал» позицию депутатов по вопросу вхождения Ревды в ассоциацию.

Екатеринбургская агломерация подразумевает объединение Екатеринбурга и 13 его городов-спутников, в том числе Березовского, Арамили, Верхней Пышмы и Среднеуральска, на основе соглашений между ними. На территории агломерации проживает 2,3 млн человек — более половины от всего населения Свердловской области. В 2020 году главы 14 муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии для развития агломерации. Соглашение предполагает, что муниципалитеты будут совместно реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей, сооружений, промышленных и коммунальных объектов. Учредительный договор о создании Ассоциации муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» был подписан 14 июня. Исполнительным директором ассоциации назначен экс-глава регионального министерства сельского хозяйства, гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев.

«Я ответственно заявляю, что к распределению и перераспределению бюджетных средств ассоциация никакого отношения не имеет. Ассоциация создана для продвижения важных межмуниципальных агломерационных проектов на всех уровнях власти»,— заявил Илья Бондарев корреспонденту «Ъ-Урал», комментируя опасения ревдинской оппозиции. По его словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал, что агломерационные проекты будут иметь преимущество при распределении финансирования. «Ассоциация — это инструмент, который будет помогать в реализации важных проектов для муниципалитетов»,— подчеркнул господин Бондарев.

Василий Алексеев