Хакеры пошли под следствие

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о разоблачении в Сибири двух хакеров, работавших на Украину. Задержанные, компьютерщики из Томска и Кузбасса, по версии спецслужб, участвовали в кибератаках на информационные ресурсы России. Первый оказывал содействие хакерским группировкам из Украины, второй являлся участником кибервойск этой страны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене, что грозит наказанием от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Признали ли хакеры вину, следствие не сообщает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

В Томске и Кузбассе сотрудники ФСБ задержали двух хакеров (их имена не раскрываются), участвовавших, по данным спецслужб, в кибератаках на информационные ресурсы России. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе ведомства.

Одним из задержанных оказался студент томского вуза, «выражавший приверженность украинской стороне». По информации источников „Ъ-Сибирь“ в правоохранительных органах, он обучался в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. Молодой человек, установило следствие, оказывал содействие хакерским группировкам, курируемым силовыми структурами Украины, проводил кибератаки на объекты российской информационной инфраструктуры.

Второго хакера, которого силовики причисляют к участникам кибервойск Украины, задержали в шахтерском городе Белово Кемеровской области. На улице два оперативника в камуфляжной форме с аббревиатурой ФСБ заломили 36-летнему подозреваемому руки и, уложив лицом в землю, заковали его в наручники. Дома и на работе хакера силовики провели обыски, изъяли гаджеты, компьютерную технику, а также носители информации.

Органы госбезопасности установили, что житель Белова с использованием интернет-мессенджера вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб этой страны. «В его составе он осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны»,— указывается в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России.

В отношении каждого из хакеров следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству или иностранной организации, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). В сообщениях ФСБ не указано, связаны ли случаи в Томске и Кузбассе между собой.

По решению судов обвиняемые заключены под стражу. По данным источников „Ъ-Сибирь“, томскому студенту местом содержания избран столичный СИЗО «Лефортово». Он конвоирован в столицу рейсом «Аэрофлота». Признали ли хакеры вину и сотрудничают ли со следствием, пока неизвестно.

Как писал „Ъ-Сибирь“, на прошлой неделе по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) правоохранители задержали 23-летнего жителя Красноярского края. В материалах дела, расследованием которого занимается ФСБ, указывается, что мужчина, разделявший «русофобские настроения», по заданию сотрудников украинских спецслужб снимал объекты инфраструктуры Красноярского края, в том числе железнодорожные узлы и энергетические предприятия, фотографии и видеозаписи он отправлял своим кураторам по закрытым каналам связи.

Константин Воронов, Игорь Лавренков, Кемерово