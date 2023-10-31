Суд обязал КПРФ выплатить депутату батайской гордумы 10 тыс. рублей за моральный вред

Кировский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск депутата городской думы Батайска Ольги Кайды о защите чести, достоинства и деловой репутации к ростовскому областному отделению КПРФ. С партии взыскано в счет компенсации морального вреда 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд признал, что в постановлении бюро комитета областного отделения КПРФ от 7 мая 2022 года содержатся недостоверные сведения об Ольге Кайде. «Суд пришел к выводу, что распространенные недостоверные сведения имеют негативный характер, умаляют авторитет истца среди членов партии, наносят существенный вред ее репутации как политического деятеля»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Отделение партии обязали опровергнуть сведения, изложенные в постановлении, и выплатить 10 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

Кристина Федичкина