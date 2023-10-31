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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Потанин попросил суд Британии отклонить иск о разделе имущества

Адвокаты основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина обратились в Верховный суд Великобритании с просьбой отклонить иск бывшей жены бизнесмена Натальи Потаниной о пересмотре решения по разделу имущества. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на суд.

Владимир Потанин в 2018 году

Владимир Потанин в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Потанин в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2019 году адвокаты Натальи Потаниной подсчитали, что размер компенсации по иску в суде Британии может достигнуть $9 млрд. Суд первой инстанции вынес постановление, в котором Наталья Потанина признается виновной в «разводном туризме». Однако суд в апелляционной инстанции счел, что бывшая жена бизнесмена получила «мизерную награду» при бракоразводном процессе в России, учитывая богатство миллиардера и продолжительность их 31-летнего брака.

По словам Натальи Потаниной, после бракоразводного процесса в России она получила около $40 млн, а по словам ее мужа — $84 млн. Наталья Потанина добивается 50% стоимости своей доли в ПАО ГМК «Норильский никель» вместе с дивидендами. По данным Bloomberg, эта сумма превысила бы $5 млрд, учитывая, что Владимиру Потанину принадлежит около трети акций металлургической компании.

«Издержки и задержки в этом деле были ошеломляющими, но никакого существенного прогресса не было»,— считают адвокаты Потаниной. К январю 2022 года Владимир Потанин потратил на судебный процесс около 8,4 млн фунтов стерлингов ($10,2 млн), а его бывшая жена — 1,4 млн фунтов стерлингов.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Владимира Потанина составляет $29,3 млрд. Лондон, отмечает агентство, называют мировой столицей разводов, поскольку судьи склонны выступать за равное разделение активов между супругами. Крупнейшую сумму при разводе британский суд присудил жене миллиардера Фархада Ахмедова — 450 млн фунтов, хотя позднее бывшие супруги урегулировали вопрос, и бывшая жена бизнесмена получила менее одной трети этой суммы.

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