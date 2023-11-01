Общение в супераппе Gem Space: безлимитные возможности для пользователей

Суперапп Gem Space — это приложение со множеством возможностей для пользователей. Здесь есть сервисы для общения, а также собственная блог-платформа и возможность создавать тематические сообщества. Для коммуникационного приложения функционал общения остается основным, и большую часть времени пользователи уделяют именно ему.



Фото: фото предоставлено пресс-службой Gem Space

Функционал чатов

Отправлять сообщения пользователи могут в «Чатах», которые находятся в разделе «Общение». Здесь можно просматривать чаты как отдельным списком, так и вместе с каналами, на которые подписан пользователь в этом приложении на блог-платформе. Общий список чатов и каналов можно увидеть во вкладке «Все» в этом же разделе «Общение».

Пользователи могут отправлять как текстовые, так и голосовые сообщения. Здесь можно расшифровывать аудиосообщения, а также переводить текстовые сообщения на 17 языков с помощью встроенного бота-переводчика.

Чаты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. В групповых чатах, помимо реакций, можно оставлять комментарии к сообщениям. А также у пользователей Gem Space есть возможность отправлять файлы без ограничений по размеру и скорости.

Индивидуальные и групповые звонки

Суперапп Gem Space, помимо отправки сообщений, предоставляет и сервис звонков. С его помощью можно звонить пользователям приложения из разных стран. Чтобы совершить индивидуальный звонок, нужно нажать на иконку звонка в чате с этим пользователем, а затем выбрать формат звонка: аудио или видео. Групповые звонки инициируются аналогично, но звонить нужно из соответствующего группового чата.

С недавним обновлением у пользователей Gem Space появилась возможность звонить не только другим контактам внутри приложения, но и любым другим пользователям из своего списка контактов, которые не устанавливали приложение.

Этот функционал доступен пока для индивидуальных звонков обладателям устройств с операционной системой Android. Чтобы позвонить незарегистрированному пользователю, нужно выбрать пользователя из своего списка контактов, нажать на соответствующую иконку рядом с этим контактом и получить ссылку-приглашение на звонок. Эту ссылку нужно отправить собеседнику, после чего он сможет присоединиться к беседе на любом устройстве: с телефона, планшета или компьютера. Если неавторизованный пользователь не может ответить на звонок сразу, он может самостоятельно перезвонить инициатору онлайн-беседы в удобное время.

Видеоконференции

Отдельного внимания заслуживают групповые видеоконференции в Gem Space. Сервисы для проведения встреч онлайн сейчас очень востребованы: все больше людей работает удаленно, время — очень ценный ресурс, поэтому проще и удобнее провести встречу в онлайн-формате.

Часто сервисы по организации видеоконференций предлагают бесплатно только ограниченные по продолжительности звонки с необходимостью оплачивать более длинные сессии. Также эти сервисы отличаются между собой по количеству пользователей, которые одновременно могут принимать участие в конференции.

Фото: фото предоставлено пресс-службой Gem Space

В Gem Space можно проводить видеоконференции без ограничений. Количество присутствующих на онлайн-встрече может достигать 1 тыс. пользователей одновременно. Продолжительность сессии также не ограничивается конкретным временным интервалом: конференция может длиться столько, сколько нужно ее участникам. Благодаря такому техническому решению пользователям не понадобится переподключаться во время видеовстречи или делать паузу на 10 минут до следующей бесплатной сессии, как это организовано сейчас в Zoom. В видеозвонки в Gem Space разработчики встроили также дополнительный функционал. Например, пользователи могут демонстрировать презентации и модерировать конференции.

Условия для пользователей

В супераппе Gem Space все услуги пользователям предоставляются бесплатно и без ограничений. В этом приложении нет платных подписок или разделения статуса пользователей на премиальных и обычных. Все получают равные возможности сразу при регистрации в приложении.

После недавнего обновления приложения сервис звонков на тех же условиях без ограничений доступен и неавторизованным пользователям. Это техническое изменение расширяет коммуникационные возможности пользователей Gem Space, а также позволяет и неавторизованным пользователям подключаться к безлимитным звонкам, даже без необходимости устанавливать приложение.

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