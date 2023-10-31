«Росатом» ответил фразой «нет нерешенных вопросов» на критику Лукашенко по АЭС

Пресс-служба «Росатома» сообщила, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС. Так госкомпания ответила на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, потребовавшего компенсацию за более поздний срок ввода в эксплуатацию БелАЭС. Отсрочку запуска проекта в «Росатоме» объяснили ужесточением внешнеполитической обстановки и следствием пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vasily Fedosenko / Reuters Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

«С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком мы не комментируем коммерческую составляющую проекта»,— говорится в пресс-релизе «Росатома» (есть у «Ъ»). Речь о коммерческой составляющей зашла в связи с поднятым господином Лукашенко вопросе о компенсации. Сам он никаких сумм публично также не называл.

Что касается срыва сроков реализации проекта, то в российской госкомпании сообщили: «Основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками. Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности».

Ранее сегодня, 31 октября, президент Белоруссии Александра Лукашенко заслушал доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов. На встрече господин Лукашенко заявил, что Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию АЭС. «Ничего там чрезвычайного не было,— заявил господин Лукашенко.— Но такие вопросы (о компенсации.— "Ъ") были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона».

В составе БелАЭС находятся два энергоблока мощностью по 1,2 ГВт. Часть строительства проекта была покрыта за счет российского госкредита на $10 млрд, генподрядчиком выступила компания «Росатом АЭС». Первый энергоблок заработал в ноябре 2020 года, второй — в мае 2023-го.

Полина Мотызлевская