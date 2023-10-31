Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тульской области запущен крупнейший в Европе завод по переработке семян конопли

Компания «Макошь» открыла в экономической зоне «Узловая» Тульской области крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли. Завод будет перерабатывать 20 тыс. т семян в год.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

«Завод по переработке семян конопли запустили в Тульской области в особой экономической зоне "Узловая". Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина»,— сообщил «РИА Новости» исполнительный директор компании «Макошь» Владимир Абарышев.

В Европе работают пять таких заводов. Самый крупный — в Эстонии, он перерабатывает 5 тыс. т сырья ежегодно. Предприятие в Тульской области будет производить очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

Инвестиции в проект составляют 1 млрд руб. Около 90% оборудования — отечественного производства. Семена конопли тоже российские. Переработка 20 тыс. т — максимальная мощность, выход на этот уровень предполагается в трехлетний срок. Планируется также экспортировать переработанную продукцию.

Глава компании добавил, что сейчас в России только 12 тыс. га посевных площадей пищевой конопли по сравнению с 1 млн га в тридцатые годы XX века. Использовать в промышленных целях можно только те сорта конопли, что содержат в сухой массе листьев и соцветий верхних частей не более 0,1% наркотического вещества тетрагидроканнабинола.

Занимаются выращиванием пищевой конопли всего несколько компаний. Челябинский производитель пищевых продуктов из семян конопли «Медал» говорил о планах поставки продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Конопля прорастает через санкции».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...