В Тульской области запущен крупнейший в Европе завод по переработке семян конопли

Компания «Макошь» открыла в экономической зоне «Узловая» Тульской области крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли. Завод будет перерабатывать 20 тыс. т семян в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тульской области Фото: Правительство Тульской области

«Завод по переработке семян конопли запустили в Тульской области в особой экономической зоне "Узловая". Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина»,— сообщил «РИА Новости» исполнительный директор компании «Макошь» Владимир Абарышев.

В Европе работают пять таких заводов. Самый крупный — в Эстонии, он перерабатывает 5 тыс. т сырья ежегодно. Предприятие в Тульской области будет производить очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

Инвестиции в проект составляют 1 млрд руб. Около 90% оборудования — отечественного производства. Семена конопли тоже российские. Переработка 20 тыс. т — максимальная мощность, выход на этот уровень предполагается в трехлетний срок. Планируется также экспортировать переработанную продукцию.

Глава компании добавил, что сейчас в России только 12 тыс. га посевных площадей пищевой конопли по сравнению с 1 млн га в тридцатые годы XX века. Использовать в промышленных целях можно только те сорта конопли, что содержат в сухой массе листьев и соцветий верхних частей не более 0,1% наркотического вещества тетрагидроканнабинола.

Занимаются выращиванием пищевой конопли всего несколько компаний. Челябинский производитель пищевых продуктов из семян конопли «Медал» говорил о планах поставки продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Анастасия Ларина