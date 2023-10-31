Мэрия Уфы выплатит 10 млн рублей в виде грантов на социальные проекты

В Уфе определили победителей конкурса грантов главы администрации города на реализацию социально значимых проектов, следует из постановления, опубликованного на сайте муниципалитета. В списке получателей — 31 общественная организация. Размеры грантов варьируются от 146,5 тыс. руб. до 450 тыс. руб. Общий объем финансирования — около 10 млн руб.

Самый крупный грант (450 тыс. руб.) выделят благотворительному фонду «Территория счастья» для реализации проекта «Уфа-Рядом». Председателем попечительского совета фонда является супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова.

Второй по величине грант (около 445 тыс. руб.) решено передать Центру развития и управления компетенциями для организации проекта, посвященного 450-летию Уфы, «Многоконфессиональная Уфа».

На третьем месте — Центр развития социальных и образовательных проектов «Современность». Ему на реализацию квеста «450 лет Уфе» выделят 435,6 тыс. руб.

Самый мелкий по объему грант (146,5 тыс. руб.) получит беговое сообщество «Клуб «Б». На эти деньги будет организована эстафета «Уфа бежит 450!».

Булат Баширов

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