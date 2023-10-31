Рэпера Scally Milano оштрафовали в Петербурге из-за пропаганды наркотиков

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) из-за упоминания запрещенных веществ в песнях, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дмитриева привлекли к административной ответственности по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ. По информации суда, рэпер разместил на разных платформах песни «Секс Деньги Наркотики» и «Гнида». Экспертиза показала, что в этих композициях присутствует побуждение к употреблению наркотиков и других запрещенных веществ. Помимо этого, артист допустил формирование положительного отношения к веществам.

Суд установил, что треки пропагандируют употребление наркотиков. В связи с этим Scally Milano оштрафовали на десять тысяч рублей. Свою вину рэпер признал и эти треки удалил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила в Петербурге дело об административном правонарушении в отношении рэпера Kizaru по подозрению в пропаганде наркотиков.

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