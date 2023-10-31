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РПЦ сообщает о волгоградской секте под руководством «императора всея Руси»

В Волгоградской области появилась секта «Русская Православная Церковь — Царская империя», сообщает пресс-служба Волгоградской епархии РПЦ. По словам священнослужителей, информация о новом религиозном движении поступила от Антисектантской службы Западного викариатства Москвы.

Леонид Власов

Леонид Власов

Фото: соцсети Леонида Власова

Леонид Власов

Фото: соцсети Леонида Власова

Секту в РПЦ называют «тоталитарной» и отмечают, что ею руководит четырежды судимый Леонид Власов, именующий себя «патриарх-царь-пророк Илья». Его ближайшим приближенным является «митрополит всея Руси и пророк Енох» Александр Кормишенко.

В Русской православной церкви отмечают, что последователи секты расклеивают объявления на дверях культовых сооружений, первая акция прошла у храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Волжском.

«Организация проводит вербовку верующих с целью создания внутри Российской Федерации так называемого независимого государства "Триединая Русь", где Леонид Власов наделен титулом "державного патриарха и императора всея Руси"»,— отметили в Волгоградской епархии.

Никита Маркелов, Саратов

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