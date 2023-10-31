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Коммерсантъ FM
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На пороховом заводе в Прикамье произошел взрыв

В Соликамске (Пермский край) в одном из цехов местного порохового завода «Урал» произошел «хлопок» сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Сообщение об этом поступило в управление в 13:25 по местному времени (11:25 мск). К месту вызова было направлено 11 единиц техники и 44 человека личного состава. В соцсетях публикуют фото с клубами густого дыма в районе завода.

По данным МЧС, в момент происшествия в здании цеха никто не находился, поскольку он работает в автоматическом режиме. Погибших и пострадавших нет, но в цехе выбило окна и двери. На работу предприятия происшествие не повлияло.

АО «Соликамский завод ''Урал''» изготавливает пороха, пороховые и твердотопливные заряды, в том числе для неуправляемых авиационных ракет С-8, ПТРК «Вихрь» и бронебойного оперенного подкалиберного снаряда «Манго». Финансовую отчетность компания не публиковала с 2017 года.

Дмитрий Астахов, Пермь

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