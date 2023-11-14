Авторынок набирает обороты

Автомобильный рынок активно восстанавливается после спада в 2022 году, а сегмент грузовиков и вовсе достиг рекордных объемов. Разбираемся в причинах роста спроса на транспорт в разных сегментах вместе с начальником управления развития бизнеса «ВТБ Лизинга» Андреем Гетманюком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС

За три квартала продажи легковых автомобилей выросли в 1,5 раза, до 717 тыс. машин, легких коммерческих (LCV) — на 10,6%, до 61,2 тыс., грузовых — на 80,6%, до 105,8 тыс. Такие данные приводит «Автостат».

При этом каждый из сегментов восстанавливается разными темпами и в объемном выражении — так, рынок пассажирских автомобилей и LCV все еще далек от уровня 2021 года (1,6 млн) и тем более пика рынка 2012 года (2,9 млн), тогда как рынок грузовых автомобилей идет к абсолютному рекорду.

Дело в том, что на грузовики еще с 2020 года формировался отложенный спрос, объясняет Андрей Гетманюк, чего не было в других сегментах. А потребность в тяжелой технике продолжает расти — так, в нише самосвалов спрос поддерживается за счет большой федеральной поддержки инфраструктурных проектов. По тягачам же сформировался дефицит перевозочных мощностей, говорят в «ВТБ Лизинге»: «Многие товаропроизводители и перевозчики переходят на автотранспорт. А одновременно втрое выросло плечо доставки за счет перехода на логистику из Китая, что также сказалось на потребности в технике».

Насыщение рынка предложением также шло разными темпами. Так, по самосвалам рынок вышел из дефицита еще в 2022 году, тогда как новых тягачей не хватало до второго квартала этого года.

В сегменте LCV, где спрос растет медленнее, только начинает заполняться ниша ушедшего Ford Transit: «ГАЗ предлагает новую линейку NN, "Соллерс" — Atlant и Argo, появляются китайские автомобили. И мы видим, что крупные ритейлеры начинают обсуждать закупки»,— поясняют в «ВТБ Лизинге». Это заметно и по спросу на лизинг б/у LCV, который выше, чем в легковом и грузовом сегментах: доля, по данным компании, составляет около 12%.

По легковым автомобилям, как и по грузовикам, дефицит предложения закрывают марки из Китая, занявшие около половины авторынка. Рынок автолизинга на 99% повторяет рынок автотранспорта, говорит Андрей Гетманюк: «Мы идем за потребностями клиентов, и сейчас 60% объема нового бизнеса приходится на легковые автомобили китайских марок». Причем процесс перехода с Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и других массовых автомобилей на Chery, Changan и другие идет органически, отмечают в лизинговой компании: автомобили из Китая по потребительским характеристикам зачастую превосходят массовые европейские автомобили начала 2022 года.

Пока обновление пассажирских автомобилей идет в основном за счет парков такси и каршеринга, поскольку в других сегментах часть потребителей готова «поездить еще год и потерпеть, пока ситуация не изменится», считают в «ВТБ Лизинге». У таксомоторных парков и каршеринга пробеги относительно большие, и потребность замены наступает быстрее. Играет роль и более короткий средний срок лизинга — три-четыре года. В коммерческом же транспорте в целом нельзя отложить покупку автомобиля ни при каких условиях, рассказывает Андрей Гетманюк: «Если есть контракт, техника нужна здесь и сейчас». В итоге растет доля таких машин в продажах и в портфеле лизинговых компаний. Так, до 2022 года в среднем больше 50% портфеля по автолизингу у «ВТБ Лизинга» приходилось на легковые автомобили, а «сейчас ситуация обратная».

Однако легковой рынок еще отыграет объемы не только в общих продажах, но и в лизинге. Сейчас доля продаж в лизинг на легковом рынке около 40% при около 90% в комтрансе. Способствовать росту проникновения будут в том числе программы операционного лизинга для юридических лиц и предпринимателей, подписка на авто для частных лиц. «ВТБ Лизинг» видит стабильный спрос в программах операционной аренды. «Рынок таких предложений в пике составлял 150 тыс. машин, а сейчас сократился втрое после приостановки работы международных игроков,— говорят в компании.— Лизингодатели же продолжают работать, и мы сейчас одни из лидеров сегмента операренды». В ближайший год в компании также ожидают переход части продаж, как и на других рынках, в онлайн: на платформе «Цифровой автолизинг» «ВТБ Лизинга» уже сейчас можно выбрать легковое авто и заключить договор с компьютера или телефона.

Авторынок продолжит восстановление, следует из госстратегии автопрома, с чем соглашаются и в «ВТБ Лизинге»: «Мы ожидаем, что к 2030 году рынок восстановится где-то до 2,4–2,6 млн». Активнее будут расти продажи легковых автомобилей, а сегмент грузовиков как минимум на 2024 год зафиксирует объемы, во многом реализовав отложенный спрос.

Наличие господдержки — в том числе льготного лизинга — будет подогревать спрос на локально выпускаемую технику и даст дополнительный импульс продажам. Эффект заметен и сейчас: с середины сентября, когда была возобновлена программа, только «ВТБ Лизинг» профинансировал порядка 2,5 тыс. автомобилей на 6,8 млрд руб. «Это КамАЗ, "Уралы", продукция ГАЗа, "Соллерса", АвтоВАЗа, достаточно хорошо идет в таксопарки Haval»,— отмечают там.

Ольга Никитина