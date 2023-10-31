УФАС остановило конкурс на строительство здания для таможни за 1,9 млрд рублей

Северо-Западное таможенное управление выбрало победителя конкурса по строительству и вводу в эксплуатацию нового служебно-производственного здания для размещения служб и подразделений СЗТУ в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что контракт на сумму 1,9 млрд рублей будет подписан с ООО «Строительная компания Парголово» (СКП), однако определение подрядчика было приостановлено по жалобе, направленной в УФАС, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новый объект предполагается построить на месте школы, которая расположена на улице Савушкина. Здание должно иметь от 2 до 7 этажей, общая площадь составит более 17 тыс. кв. метров. Также в нем планируется организовать помещение для тира. Работы по строительству и вводу в эксплуатацию необходимо завершить до конца декабря 2026 года.

ООО «СКП» зарегистрировано в 2015 году в Петербурге. За 2022 год компания отчиталась о выручке в размере 1,3 млрд рублей при чистой прибыли в 28,7 млн руб.

Результаты конкурса оспорила компания ООО «Новый город», которая просит провести аукцион заново. Рассмотрение жалобы назначено на 2 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС из-за жалоб также приостановило конкурс на реконструкцию исторического Дома Миллера на Васильевском острове в Петербурге.

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