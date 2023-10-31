Крупнейший поставщик куриного мяса в Алтайском крае приостановит работу завода в Бийске

Компания «Алтайский бройлер» приостановит работу завода в Бийске, сообщил «Ъ-Сибирь» Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Завод не будет работать с 9 по 30 ноября 2023 года. На протяжении этого периода поставки в торговые сети будут сохранены на прежнем уровне за счет привлечения поставок мяса в Алтайский край с других предприятий.

На объекте планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку. В дальнейших планах компании к 2027 году увеличить объемы производства до 116 тыс. тонн в год – сейчас этот показатель находится на уровне 70 тыс. тонн.

«Алтайский бройлер» — один из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. На сайте производителя указывается, что в 2018 году группа «Черкизово» приобрела птицекомплекс «Алтайский Бройлер». Сумма сделки составила 4,6 млрд руб.

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Александр Киселев