Молодежной парламент Удмуртии сможет выступать с законодательными инициативами

Молодежному парламенту Удмуртии, функционирующему при госсовете региона, предоставят право законодательной инициативы. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях приняли депутаты на сессии республиканского парламента. Поправки внесут в ст. 37 Конституции Удмуртской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Отмечается, что данный законопроект не потребует дополнительных финансовых средств из бюджета региона. При этом позволит Молодежному парламенту принимать более активное участие в законотворческой деятельности.

Изменения также внесли в закон о госсовете и о реализации молодежной политики.