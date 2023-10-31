Молодежной парламент Удмуртии сможет выступать с законодательными инициативами
Молодежному парламенту Удмуртии, функционирующему при госсовете региона, предоставят право законодательной инициативы. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях приняли депутаты на сессии республиканского парламента. Поправки внесут в ст. 37 Конституции Удмуртской Республики.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Отмечается, что данный законопроект не потребует дополнительных финансовых средств из бюджета региона. При этом позволит Молодежному парламенту принимать более активное участие в законотворческой деятельности.
Изменения также внесли в закон о госсовете и о реализации молодежной политики.