«РИА Новости»: Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности

Для российского истребителя Су-57 создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения, сообщил источник «РИА Новости». Утверждается, что при меньших размерах она имеет дальность, сопоставимую с ракетами, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 км и более. В дальней авиации — от 1000 до 6500 км.

Существенное снижение габаритов боеприпаса удалось добиться за счет «идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя», сказал собеседник российского госагентства. Ранее «РИА Новости» стало известно, что возможность применения крылатой ракеты большой дальности получили фронтовые бомбардировщики Су-34.

Су-57- - многоцелевой истребитель пятого поколения. Имеет отсеки внутри фюзеляжа для размещения боеприпасов. Это необходимо для снижения радиолокационной заметности самолета.

Леонид Уварчев