Таджикистанец получил в РФ 12 лет заключения за подготовку теракта в здании ФСБ

Второй Западный окружной военный суд признал виновным гражданина Таджикистана Мероба Хаитова в подготовке теракта в здании ФСБ в Москве на Лубянке в 2022 году. Он приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб.

23-летний Хаитов — один из группы обвиняемых в покушении на теракт, его дело было рассмотрено в особом порядке в связи с признанием вины, сообщила пресс-служба суда ТАСС. Он должен провести три года заключения в тюрьме, остальные девять лет — в колонии строгого режима. Защита осужденного обжаловала приговор только по части штрафа.

Хаитов, по версии следствия, которую приводит ТАСС, в Москве принес присягу «Исламскому государству» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). Фигуранты планировали теракт в здании центрального аппарата ФСБ 1 мая 2022 года. Они, как утверждается, хотели подорвать самодельное взрывное устройство, расстрелять посетителей и прохожих. Подсудимые хотели потребовать вывода российских войск из Сирии. По данным следствия, Хаитов по плану должен был открыть огонь из оружия по проходим и близлежащим административным зданиям органов местного самоуправления. Он также подготовил квартиры для конспиративных встреч, участвовал в обсуждениях при планировании теракта, собирал информацию об объекте, в котором планировалось совершение теракта.

Слушания по делу остальных фигурантов начались на прошлой неделе. Обвиняемыми проходят уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев и пятеро уроженцев Таджикистана. Их возраст — от 19 до 25 лет. Гособвинение планирует огласить обвинительное заключение на следующем заседании 1 ноября.

Леонид Уварчев