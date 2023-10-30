Оператор связи «Транстелеком» подвергся кибератаке

Инфраструктура оператора «Транстелеком», поставщика телеком-решений для частных пользователей и крупного бизнеса, подверглась кибератаке с помощью вируса-шифровальщика, сообщают «Ъ» собеседники на рынке кибербезопасности.

Данное программное обеспечение шифрует данные компании, делая их нечитаемыми. Злоумышленники используют его для последующего требования выкупа у жертвы за расшифровку данных, уточняют собеседники. Они говорят, что у компании есть собственный центр реагирования на киберинциденты, но тем не менее хакерам удалось поразить инфраструктуру провайдера.

В «Транстелекоме» «Ъ» сказали, что кибератаки на информационную инфраструктуру компании происходят ежедневно. «Только за прошедшие сутки средствами защиты информации зафиксированы и нейтрализованы сотни внешних компьютерных атак. Тем не менее сеть связи компании "Транстелеком" функционирует в штатном режиме»,— заверили в пресс-службе оператора.

Татьяна Исакова, Юлия Тишина